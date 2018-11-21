هذه تحديات الأمن الرقمي في 2019

رغم تطور تقنيات الأمن السيبراني إلا أن الهجمات الرقمية حول العالم لا تزال في ازدياد وأنماطها تختلف وتتطور يوما بعد يوم.

ويتوقع العاملون في قطاع أمن وحماية المعلومات أن تسيطر قضايا بعينها على صناعة الأمن الرقمي في 2019.

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وهذه سبعة من أبرز هذه القضايا، حسب تقارير مختصة وتوقعات العاملين في الأمن الرقمي بالنسبة للعام المقبل:

فيروسات الفدية

شهدت الأشهر الماضية تراجعا في الهجمات باستخدام فيروسات الفدية "Ransomware"، إلا أن التوقعات تشير إلى تحول القراصنة من الاستهداف العشوائي إلى أهداف بعينها لتحقيق مورد مالي لهم.

وتشير التوقعات إلى أن الشركات والمؤسسات الصحية ستكون الأكثر عرضة لمثل هذه الفيروسات.

تنظيم بقوة القانون

لا تزال شركات التكنولوجيا تحاول التأقلم مع السياسات والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الماضية والتي تتعلق بخصوصية المستخدمين والعملاء.

وخلال السنوات المقبلة سترتكز السياسات التي تحكم الخصوصية على ما تمليه القوانين واللوائح الجديدة المقرة حكوميا، وليس بحسب ما تراه شركات التكنولوجيا ملائما.

وسيعرض ذلك الشركات لعقوبات وغرامات مالية في حال عدم تطبيق تلك القوانين.

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حماية متقدمة

ستقدم شركة التكنولوجيا الرائدة "مايكروسوفت" خدمة حماية متقدمة مع جميع نسخ نظام التشغيل "ويندوز".

الشركة ستسمح للمستخدمين بربط خدمة الحماية المتقدمة بحواسيبهم والإبلاغ عن أي اختراق لأجهزتهم.

الانتخابات

الانتخابات تمثل عامل جذب للقراصنة، وفي ظل وجود مساع لتكون عمليات الانتخاب أو التسجيل للتصويت عبر الإنترنت أمرا متاحا للناخبين، فإن المخاطر الرقمية في هذا الشأن تتصاعد.

المصادقة الثنائية أو المتعددة

ستصبح المصادقة الثنائية وحتى المتعددة أمرا أساسيا في جميع المعاملات المالية الإلكترونية لضمان سلامة وأمن التحويلات.

​الاحتيال الممنهج

سابقا كانت عمليات الاحتيال عبر الإنترنت عشوائية بشكل كبير، ولكن الآن أصبح القراصنة يعرفون معلومات أكثر عن الشركات أو القائمين عليها أو حتى الأفراد العاملين بها.

وأصبحت المعلومات المتوفرة للعامة سلاحا ذو حدين، إذ يستخدمها البعض لتعزيز أواصر الثقة، والآخر للاحتيال عبر الإنترنت.

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قواعد جديدة للحرب السيبرانية

حتى الآن لا يوجد قواعد تحكم "الحروب" الإلكترونية، فلا يوجد هناك ضوابط تحكم إلى أي مدى يمكن أن تصل حدود الاختراقات أو الأضرار.

وسيظل غياب الضوابط أو وسائل الردع ضد الهجمات ممنهجة التي قد توصف بأنها أعمال "حرب"، أمرا يشغل بال العاملين في الأمن الرقمي.​

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