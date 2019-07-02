تقرير: رواتب العاملين في البيت الأبيض

كشفت بيانات رسمية أن أعلى راتب تسلمه عاملون في البيت الأبيض خلال العام الماضي هو 183 ألف دولار سنويا، بينما لم يحصل صهر الرئيس جاريد كوشنر وزوجته إيفانكا على أي راتب نظير خدماتهما.

وتضمن التقرير السنوي عن أجور العاملين الصادر عن البيت الأبيض بتاريخ 28 يونيو الماضي 22 اسما حصلوا على 183 ألف دولار.

من بين هؤلاء مستشار الرئيس للأمن القومي جون بولتون، والمتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، ومستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي، ومستشار السياسات ستيفن مولر، والممثل الأميركي الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات.

المتحدثة السابقة باسم السيدة الأولى والتي خلفت ساندرز في منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام أيضا حصلت على 183 ألف دولار.

تضمن التقرير أسماء أشخاص أعيروا لمناصب في البيت الأبيض من وكالات حكومية مثل ميك مولفاني، كبير موظفي البيت الأبيض بالوكالة الذي حصل على 203 آلاف دولار، وجون سوارتاكي الذي شغل منصب مستشار لكبير موظفي البيت الأبيض وقد حصل على 239 ألف دولار.

مادلين ويسترهوت، الموظفة القديمة في مؤسسة الرئاسة ارتفع راتبها من 130 ألف دولار إلى 145 ألفا بعد أن تم ترقيتها إلى منصب مساعدة خاصة لمدير عمليات المكتب البيضاوي.

الأقل أجرا كان كريستوفر ليدل، مساعد الرئيس ونائب كبير موظفي البيت الأبيض، الذي بلغ أجره السنوي 30 ألف دولار.

كشف التقرير أن راتب كوشنر، وهو مساعد للرئيس ومستشار كبير له، وزوجته إيفانكا التي عينت في منصب مستشارة للرئيس هو "صفر"، فكلاهما تنازلا عن راتبهما نظير عملهما.