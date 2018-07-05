هذه هي الملفات التي سيناقشها ترامب وبوتين

قال سفير الولايات المتحدة في روسيا جون هانتسمان الخميس إن الملف السوري إلى جانب ملفات أوكرانيا والحد من التسلح النووي والتدخل الأجنبي في الانتخابات الرئاسية الأميركية ستتصدر محادثات الرئيس دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح هانتسمان في مؤتمر صحافي أن قمة الرئيسين والتي ستعقد في العاصمة الفنلندية هيلسنكي في 16 تموز/يوليو ستبدأ بمحادثات ثنائية يتبعها لقاء موسع يضم وفدي البلدين ثم غداء عمل.

وستعقد القمة في ختام جولة مقررة للرئيس ترامب إلى أوروبا يشارك خلالها في اجتماعات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل يومي 11 و12 تموز/يوليو، ثم يتوجه في اليوم التالي إلى المملكة المتحدة.

ولم يلتق ترامب وبوتين حتى الآن إلا على هامش لقاءات دولية كان آخرها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في فيتنام.