يخزن الطاقة.. دراسة تكشف سرا عن 'هرم خوفو'

اكتشف علماء أن الهرم الأكبر (هرم خوفو) في محافظة الجيزة المصرية، يمكنه تخزين الطاقة الكهرومغناطيسية داخل حجراته وعند قاعدته.

والهرم البالغ ارتفاعه 139 مترا بناه الفراعنة قبل نحو 4500 عام ويعتبر من أقدم عجائب الدنيا السبع في العالم القديم.

وتوصل علماء من جامعة "آي تي إم أو" الروسية إلى اكتشافهم بعد إجراء تجارب على نموذج بني خصيصا لقياس استجابة الهرم الكهرومغناطيسية والتحقق من التفاعلات مع طول صدى الموجة الذي يتراوح بين 200 و600 متر.

وأوضح الباحثون أن تقنية تخزين الطاقة في هرم خوفو يمكن استخدامها لتطوير أجهزة استشعار وخلايا شمسية عالية الكفاءة إذا ما أعيد بناؤها بقياسات متناهية في الصغر.

وتشير الدراسة التي نشرت في دورية الفيزياء التطبيقية، إلى أن "المرء بإمكانه الاستنتاج أن الأبنية الهرمية تثبط بشكل كبير انعكاس الأمواج الكهرومغناطيسية وتمنع تبددها".

ويقول أندري إيفليوخين المشرف على الدراسة "بفضل ما تم اكتشافه، حصلنا على نتائج مثيرة للاهتمام قد تؤدي إلى إيجاد تطبيقات عملية مهمة".

ومن شأن هذا الاكتشاف أيضا وضع وتصميم نماذج مصغرة من الهرم مفصلة وموضحة وفقا لتوزيع مناطق تركز الموجات الكهرومغناطيسية.