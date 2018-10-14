هزة أرضية تضرب أربيل

قالت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي إن هزة أرضية ضربت الأحد منطقة تابعة لمحافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وذكرت الهيئة أن "مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية بلغت قوتها 3.9 درجة على مقياس ريختر في منطقة راوندوز- سوران شمال أربيل".

وأضافت أن "المواطنين في شمال أربيل شعروا بقوة بالهزة"، فيما لم ترد انباء عن حصول أضرار.

وشهد العراق خلال الأشهر الماضية العديد من الحوادث المماثلة، كان أعنفها الزلزال الذي وقع في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 وبلغت قوته 7.2 على مقياس ريختر، وتسبب في مقتل ثمانية أشخاص وإصابة عشرات آخرين، حسب وزارة الصحة العراقية.