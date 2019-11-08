60 هزة ارتدادية.. زلزال قوي يضرب إيران ويوقع قتلى

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن زلزالا بقوة 5.8 درجة هز شمال غرب إيران يوم الجمعة وأدى لمقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص وإصابة أكثر من 300 آخرين.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع الساعة 2:17 صباحا بالتوقيت المحلي (2247 بتوقيت جرينتش الخميس) على بعد 83 كيلومترا جنوب غربي أردابيل في إقليم أذربيجان الشرقي.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الزلزال أعقبه أكثر من 60 هزة ارتدادية مما أثار الذعر بين السكان الذين فروا من منازلهم في منتصف الليل.

وقال رئيس منظمة الطوارئ الطبية بير حسين كوليوند للتلفزيون الرسمي "أرسلنا فرق إنقاذ وطائرات هليكوبتر إلى المناطق التي ضربها الزلزال والمستشفيات في حالة تأهب كامل لإسعاف المصابين. للأسف لاقى ستة أشخاص حتفهم وأصيب 345".

وشعر السكان في عدة بلدات ومدن إيرانية بالزلزال.

وقال مسؤول محلي للتلفزيون "ضرب الزلزال منطقة تارك في الإقليم في الساعة 2017 صباحا بالتوقيت المحلي (2247 بتوقيت غرينتش)... أصيب الكثير من الأشخاص أثناء محاولة الفرار من منازلهم نتيجة الذعر". وأضاف أن نحو 400 منزل تعرضت لتلفيات.