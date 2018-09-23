هزيمة انتخابية للحزب الحاكم في روسيا

تعرض الحزب الروسي الحاكم الأحد لهزيمة انتخابية في منطقة خاباروفسك في أقصى شرق البلاد حيث خسر مرشحه بفارق كبير أمام خصمه القومي على خلفية تنامي الاستياء من مشروع رفع سن التقاعد.

وبعد فرز أكثر من 99 في المئة من بطاقات الاقتراع، حصد مرشح اليمين المتطرف سيرغي فورغال 69.62 في المئة من الأصوات في انتخابات حاكمية منطقة كراي في خاباروفسك.

ولم يحصل الحاكم الحالي ومرشح حزب روسيا الموحدة الحاكم فياتشيسلاف شبورت سوى على نحو 27.91 في المئة من الأصوات، بحسب أرقام نشرتها اللجنة الانتخابية المركزية الروسية. وناهزت نسبة المشاركة 42 في المئة.

والخميس، ألغت اللجنة الانتخابية انتخاب حاكم موال للكرملين في منطقة بريمورسكي المجاورة لخاباروفسك بعد عمليات تزوير كبيرة في سابقة تشهدها انتخابات على هذا المستوى منذ تولي فلاديمير بوتين الحكم.