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العراق

هزيمة ثقيلة للعراق أمام الأرجنتين

لقطة من مباراة العراق والارجنتين

خسر المنتخب العراقي الخميس أمام نظيره الأرجنتيني برباعية نظيفة في مباراة ودية جرت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وأقيمت المباراة ضمن دورة "سوبر كلاسيكو" الرباعية بكرة القدم، ويشارك فيها أيضا منتخبا السعودية والبرازيل.

وسجل أهداف التانغو كل من مهاجم إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 18، ولاعب وسط واتفورد روبرتو بيرييرا 53، ومدافع فيورتينا جيرمان بيزيلا 82، وفرانكو سيرفي في الدقيقة 90.

وشهدت المباراة تألق لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي باولو ديبالا الذي قاد معظم هجمات المنتخب الأرجنتيني.

ويلتقي المنتخب السعودي نظيره البرازيلي الجمعة، على أن يواجه المنتخب العراقي الإثنين المقبل، فيما تلعب الأرجنتين أمام البرازيل الثلاثاء.

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