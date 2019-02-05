'حظر تجول' للسوريين في محافظة تركية

أعلن محافظ "هطاي" التركية، قرارا جديدا بفرض "حظر تجول السوريين" في المحافظة أثناء الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في آذار/مارس القادم، حسب وسائل إعلام تركية.

وقال المحافظ رحمي دوغان، إن القرار يخص السوريين الموجودين في أماكن الإيواء داخل المدينة في 31 أذار/مارس القادم، واتخذ عقب اجتماع لغرفة عمليات الانتخابات.

وكان المجتمعون قد قرروا أيضا حظر تجول المواطنين السوريين في هطاي، وبقائهم في منازلهم إلا في حالة الضرورة، بحسب صحيفة جمهوريت التركية.

وقال المحافظ، "نحن بلد ذو معدلات مشاركة انتخابية كبيرة، هذه الانتخابات ستكون مثل الانتخابات السابقة في مدينتنا، سيقترع مواطنونا في بيئة سليمة ستنعكس على عملية الاقتراع".

وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية التركية، فإن عدد السوريين المجنسين في هطاي 12 ألفا من بين مليون و78 ألف ناخب تركي الأصل.

وأكد المحافظ على أن الولاية بها عناصر شرطة كافية لضمان سير عملية الاقتراع في سلام، وأنهم لن يحتاجوا إلى أي دعم من خارج الولاية.

يذكر أن رئيس بلدية هطاي لطفي سواش، قد حذر من تزايد عدد السوريين المجنسين، إذ قال في تغريدة "سيخرج يوما ما مواطن سوري لإعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية".