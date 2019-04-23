هكذا تجعل 'غوغل' مقارها صديقة للبيئة

تمتلك شركة "غوغل" أكثر من 160 مقرا حول العالم تضم قرابة 98 ألف موظف. هذا العدد الضخم جعل الشركة تفكر في طرق مختلفة تقلص من خلالها "الأثر الكاربوني" من عوادم سيارات الموظفين ومخلفات الطعام.

جهود الشركة جاءت على مدار سنوات في إطار سعيها لتكون مقارها صديقة للبيئة.

وهذه سبع من أبرز محاولات "غوغل" في هذا الإطار والتي جاءت ضمن تقرير لموقع "بيزنس إنسايدر".

جي بايك

في المقر الرئيسي لـ"غوغل" في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، بدأت الشركة عام 2007 توفير دراجات، وصل عددها ألف دراجة، للموظفين كي يستخدموا وسيلة تنقل صديقة للبيئة.

خضروات

تقول الشركة إنها تشتري، لاحتياجات مكاتبها خضروات تعد "غير ملائمة" للبيع في المتاجر وعادة ما تلقى في القمامة.

وفي 2018 أعلنت غوغل إنها استخدمت ما يزيد على مليون رطل (قرابة نصف مليون كيلوغرام) من تلك الخضروات، في إطار جهد الشركة للاستفادة القصوى من الأغذية دون هدر.

أسطح

25 من مقار غوغل، تستخدم الأسطح العلوية لأبنيتها في زراعة الخضروات ومختلف الأغذية. ويستخدم فريق "غوغل للطعام" هذه الخضروات في إعداد وجبات للموظفين.

نحل

لاستفادة قصوى من مقار الشركة، قام الموظفون في المقر الرئيسي بإنشاء أول مستعمرة نحل يرعونها ويحصدون عسلا منها.

تشارك

في المقر الرئيسي يستخدم نحو ثلث الموظفين حافلات الشركة للوصول إلى العمل. وتقول "غوغل" إن ذلك يوفر قرابة 40 ألف طن متري من ثاني أوكسيد الكربون كل عام.

صداقة الحيوانات

في العام 2012 عثر على تمساح صغير قرب مقر الشركة بساوث كارولينا. وبدلا من نقله، سمحت له "غوغل" بالبقاء لينمو ويصل طوله إلى 10 أقدام ويطلق عليه اسم "آلي".

حرارة

في مقر الشركة الجديد في باي فيو، والذي لا يزال تحت الإنشاء، ستستخدم الشركة مضخات حرارة أرضية لامتصاص الحرارة من الأرض وتخزينها لاستخدامها في التدفئة بدلا من الغاز الطبيعي.