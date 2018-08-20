هكذا تخطط إيران للتحايل على العقوبات النفطية

يسعى تجار نفط صينيون للحفاظ على تدفق الإمدادات من إيران مع إعادة فرض واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران. وطلبت شركتا تجارة النفط (تشوهاي تشنرونغ كورب) و(سينوبك) استخدام ناقلات تشغلها إيران، وذلك استنادا على بند في اتفاقيات التوريد الطويل الأجل. وكشف تقرير لوكالة رويترز (بالاستناد إلى أربعة مصادر مطلعة) كيف تحاول إيران الالتفاف على العقوبات الأميركية بتغيير طريقة احتساب السعر من تسليم ظهر السفينة (فوب) إلى التسليم بعد الشحن. وبذلك تتكفل إيران بالتكاليف والمخاطر المتعلقة بتسليم الخام، بجانب التأمين. ويبدأ الحظر الأميركي على مشتريات النفط الإيراني في تشرين الثاني/نوفمبر. والصين هي أكبر مستورد للنفط الإيراني. وبدأت شركات تأمين تتمركز بالأساس في الولايات المتحدة وأوروبا تقليص نشاطها الإيراني للامتثال للعقوبات. واستخدمت إيران نظاما مماثلا في الفترة بين عامي 2012 و2016 للالتفاف على العقوبات التي قادها الغرب والتي نجحت في خفض الصادرات بسبب الافتقار إلى التأمين على الشحنات. ولم تتضح على الفور الكيفية التي ستوفر بها إيران التأمين لمشتريات النفط الصينية، التي تبلغ قيمتها نحو 1.5 مليار دولار شهريا.

​وقال أحد المصادر وهو مسؤول تنفيذي كبير بقطاع النفط في بكين "التغيير بدأ منذ فترة قريبة جدا، وكان مطلبا متزامنا من الجانبين تقريبا". وفي تموز/يوليو، كانت شركة الناقلات الوطنية الإيرانية هي المسؤولة عن تشغيل جميع الناقلات المستأجرة لنقل النفط من إيران إلى الصين وعددها 17 ناقلة، وفقا لبيانات الشحن. وفي حزيران/يونيو، كانت الصين تشغل ثماني من بين 19 سفينة مستأجرة. وفي الشهر الماضي، جرى تحميل تلك الناقلات بنحو 23.8 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات المتجهة إلى الصين، أو نحو 767 ألف برميل يوميا. وفي حزيران/ يونيو، بلغت الحمولات 19.8 مليون برميل أو ما يعادل 660 ألف برميل يوميا. وفي 2017، استوردت الصين 623 ألف برميل يوميا من النفط في المتوسط، وفقا لبيانات الجمارك. وامتنعت سينوبك عن التعقيب على تغيير الناقلات. وامتنع متحدث باسم مجموعة نام كونغ، الشركة الأم لتشنرونغ، عن التعليق. ولم ترد شركة النفط الوطنية الإيرانية على رسالة عبر البريد الإلكتروني تطلب التعليق لرويترز. وقال متحدث باسم شركة الناقلات الوطنية الإيرانية إنها ستحيل طلب رويترز للتعليق إلى وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيرانية.