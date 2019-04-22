هل أصبح بيل عبئا على ريال مدريد؟

عبر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن دهشته من طريقة تعامل الجماهير مع غاريث بيل بعدما أطلقت صيحات استهجان ضد مهاجم منتخب ويلز خلال الانتصار 3-صفر على أتليتيك بيلباو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم السبت.

وردا على سؤال لماذا يحصل لاعب فاز بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا في خمسة مواسم في مدريد وسجل أهدافا حاسمة في مباراتين نهائيتين على هذا الاستقبال العدائي من الجماهير أجاب زيدان "لا أدري حقا. بصراحة لا أفهم السبب".

وشارك بيل بديلا بعدما غاب عن التشكيلة الأساسية للمباراة الثانية على التوالي وزاد حنق الجماهير عليه في ملعب برنابيو بعدما أهدر فرصة وهو في وضع انفراد.

وكان رد الفعل مختلفا تماما لتعامل الجماهير مع إيسكو حيث استقبلته بحفاوة.

لكن اللاعب الويلزي عوض الفرصة الضائعة بعد ذلك بلحظات عندما استفاد من خطأ آخر من إياجو هيريرين حارس بيلباو الذي انطلق خارج منطقة الجزاء في محاولة لقطع الكرة.

لكن ضربة رأس حارس بيلباو الضعيفة سقطت عند قدم بيل الذي مررها إلى كريم بنزيمة ليضعها في المرمى الخالي من حارسه.

ومع ذلك لم ترحم الصحف الإسبانية بيل الاثنين.

وقالت ماركا في صفحتها الأولى بجوار صورة بدا فيها بيل البالغ من العمر 29 عاما متجهما "هناك نية لبيعه لكن لا توجد عروض".

وتابعت "ريال منفتح الآن على فكرة إعارته".

وكانت الصحيفة ذاتها ذكرت مؤخرا أن ريال مدريد سيتعاقد مع البلجيكي إيدن هازارد مهاجم تشيلسي ليحل بدلا من بيل.

وذهب مقال رأي آخر في الصحيفة إلى أبعد من ذلك.

وقال الكاتب "ريال مدريد أو بالأحرى رئيسه ماطل طويلا في مسألة بيل. أنهى اللاعب الموسم الماضي على مقاعد البدلاء لابتعاده عن مستواه وسيتكرر الأمر هذا الموسم".

لكن الكاتب تجاهل هدفي بيل ومن بينهما هدف مذهل من ركلة خلفية في نهائي دوري الأبطال العام الماضي.

وقالت ماركا "تراجعت قيمة بيل الاقتصادية بعدما تراجعت رياضيا. إنه لاعب مكلف جدا للنادي ورياضيا هناك الكثير من اللاعبين أقل منه كثيرا من حيث الراتب ويساعدون فرقهم بشكل أكبر".

وفي 2016 وقع بيل عقدا جديدا حتى 2022 جعله ثالث أعلى لاعب راتبا في كرة القدم العالمية لكن الإصابات، التي أبعدته عن 86 مباراة منذ انضمامه إلى النادي، وإخفاقه في التأقلم مع الثقافة والأجواء في إسبانيا جعلته هدفا للانتقادات.

وقالت ماركا "النادي لا يشعر بتفاؤل شديد إزاء بيعه ولذلك يتحين أي عرض لإعارته"

وتابعت "ريال مدريد يرغب في التخلص من أعباء راتبه أو على الأقل شريحة منه".