دراسة: الأطفال الوحيدون أكثر عرضة للسمنة

وجدت دراسة طبية حديثة أن الأطفال الوحيدين أكثر عرضة للإصابة بالسمنة من الأطفال الذين لديهم أشقاء.

ودرس باحثون في مركز بنينغتون للأبحاث الطبية الحيوية بجامعة ولاية لويزيانا عادات الأكل وأوزان الأطفال الوحيدين، ووجدوا أن عادات الطعام الصحية وخيارات المشروبات كانت أقل بالنسبة لهؤلاء من الأسر التي لديها أكثر من طفل.

وقالت طبيبة الأطفال ناتالي موث من الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال إن الدراسة "تثير نقطة مثيرة للاهتمام نحتاج إلى فهمها بشكل أفضل".

وقال المشرفة الرئيسية للدراسة تشيلسي كراشت إن النتائج قد تكون مرتبطة بالتخطيط والتنظيم لدى الأمهات اللواتي لديهن أكثر من طفل.

وأضافت المشرفة في مقابلة: "مع وجود عدة أطفال، نقوم بجدولة المزيد من الوجبات. لذلك سنحصل على المزيد من الوجبات في المنزل. وربما سنحصل على وجبات سريعة أقل".

وقالت موث: "ربما يتناول الأطفال الوحيدون المزيد من الطعام، وربما هم أقل نشاطا لأنهم لا يملكون نظيرا مباشرا للعب معهم. أو ربما يوجد عامل بيولوجي في الموضوع".

وخلال العقود الماضية، أجريت دراسات في أوروبا والصين حول العلاقة بين زيادة الوزن وكون الطفل وحيدا.

وأعطت سياسة الطفل الواحد المعمول بها في الصين بين عامي 1980 و 2016 للباحثين منجما ذهبيا من البيانات. وعلى سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت على ما يقرب من 20 ألف صيني أن الأبناء الوحيدين في المناطق الحضرية كانوا أكثر عرضة بنسبة 36 في المئة للوزن الزائد و 43 في المئة أكثر عرضة للسمنة من الأبناء الذين لديهم أشقاء.

ووجدت دراسات أخرى أن كون الطفل هو الوحيد أو آخر المواليد مرتبط بالسمنة، ربما بسب سلوك الآباء أثناء تناول وجبات الطعام، مثل اعتبار الطعام مكافأة وتجاهل خيارات الطعام الصحية.