هل بدأت معركة إدلب؟

"مئات الآلاف ربما يُقتلون"، هكذا حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئيس السوري بشار الأسد وحليفتيه إيران وروسيا الاثنين من شن "هجوم متهور" على محافظة إدلب. ورغم التحذيرات، شنت طائرات حربية روسية ضربات جوية على المحافظة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أفاد بأن "القصف العنيف المستمر يطال مناطق عدة في جنوب وجنوب غرب المحافظة".

من جانبه، رفض الكرملين الثلاثاء تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلا إن المنطقة أصبحت وكرا للإرهابيين.

وتأتي الغارات الروسية قبل أربعة أيام من قمة رئاسية بين طهران وموسكو وأنقرة من المتوقع أن تحدد مستقبل محافظة إدلب التي تعد مع أجزاء من المحافظات المحاذية لها آخر مناطق اتفاق خفض التوتر الذي ترعاه الدول الثلاث. ويرى محللون أنه لا يمكن التحرك عسكرياً في إدلب من دون التوافق بين الدول الثلاث، وبينها أنقرة التي تخشى أن يتسبب أي هجوم بموجة جديدة من اللاجئين إليها.

وأجرت تركيا محادثات مع روسيا وإيران في السنوات القليلة الماضية، وتنشر قوات في منطقة إدلب في مهمة للمراقبة، لكن المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا قال الثلاثاء إن "الغارات الروسية على إدلب اليوم قد تكون إشارة إلى فشل المحادثات التركية الروسية". وناشد دي ميستورا الرئيسين الروسي والتركي أن يجريا محادثات عاجلة لتجنب "حمام دم" في إدلب حتى قبل لقائهما المرتقب مع نظيرهما الإيراني في طهران الجمعة. والمحافظة الشمالية والمناطق المحيطة بها هي آخر منطقة كبيرة خاضعة للمعارضة المسلحة.