إنستغرام يبدأ إخفاء عدد الإعجابات لبعض المستخدمين في أميركا

يختبر تطبيق إنستغرام إلغاء ظهور عدد حالات "الإعجاب" على منصته في الولايات المتحدة، بعد أن كانت قد بدأت هذه التجربة في أبريل من هذا العام في مناطق أخرى.

ومن المقرر، بحسب رئيس إنستغرام آدم موسيري، بدء تطبيق التجربة الأسبوع المقبل على عدد قليل من المستخدمين في الولايات المتحدة.

وقال موسيري لوكالة بلومبرغ إن الهدف هو تقليل "التوتر" على المنصة ومقارنة المستخدمين أنفسهم بالآخرين.

وسيكون بإمكان المستخدمين معرفة عدد مرات "الإعجاب" لمنشوراتهم لكن سيبقى مقصورا عليهم ولن تتاح هذه المعلومات للآخرين على إنستغرام.

وتطالب جمعيات نفسية منذ فترة مواقع التواصل الاجتماعي بإلغاء ظهور عدد حالات "الإعجاب" والمشاركات بسبب الضغط على المستخدمين، خاصة بين فئة المراهقين.

وعلى تويتر، تباينت ردرود الأفعال على الخطوة بين المؤيد من جانب أنها ستزيد التركيز على المحتوي، بينما رأى البعض أنها ستضر بالشركات التي تروج لنفسها على المنصة.

آخرون رأوا أنها يجب أن تكون مسألة "اختيارية"، واقترح البعض حلا وسطا يتمثل في تفعيلها عندما تصل عدد مرات "الإعجاب" رقما معينا.

هذه المغردة كتبت: "الناس لن تقلق بشأن عدد مرات الإعجاب التي يتلقونها لنشر اهتماماتهم الحقيقية. ولن يتم الضغط عليهم من أجل القبول الاجتماعي الاعتماد على الإعجابات للشعور بتقدير الذات":



