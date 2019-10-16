هل تتحمل السفر بالجو 20 ساعة متواصلة؟

تعب السفر عبر الجو المرتبط باختلاف التوقيت Jet lag سيكون محل اختبار الجمعة عندما يدرس علماء تأثيره على عدد من الركاب وأفراد طاقم رحلة جوية ستنطلق من نيويوك إلى مدينة سيدني الأسترالية.

الرحلة ستسجل باعتبارها أطول رحلة طيران إذ ستقطع مسافة نصف الكرة الأرضية تقريبا في مدة زمنية ستبلغ حوالي 20 ساعة.

ستغادر الرحلة التي ستنظمها شركة كانتاس الأسترالية نيويورك صباح الجمعة بالتوقيت المحلي على أن تصل الأراضي الأسترالية الأحد.

وتخطط الشركة أيضا لتسيير رحلة أخرى للغرض ذاته من لندن إلى أستراليا في وقت لاحق هذا العام.

وهدف الشركة هو تسيير أولى رحلاتها التجارية من لندن ونيويورك إلى المدينة الأسترالية بحلول عام 2022.

وتقول كانتاس إن نجاح هذه التجارب سيمهد لفتح خطوط أخرى من الساحل الشرقي لأستراليا إلى أميركا الجنوبية ثم أفريقيا بعد ذلك.

وعلى متن الرحلة التي ستنطلق الجمعة، سيقوم علماء وباحثون بدراسة أدمغة الطيارين وقدرتهم على اليقظة هذه المدة الطويلة، وسيدرسون أيضا الركاب في ما يتعلق باستهلاك الطعام وعادات النوم، والهدف هو معرفة مدى قدرة البشر على التحمل في رحلة طويلة مثل هذه.

وتقول وكالة بلومبرغ إن هناك اتجاها متزايدا لتسيير رحلات جوية أطول، بفضل تطوير طائرات أخف وزنا وأكثر ديناميكية ما يتيح الطيران لمسافات أطول.

وهناك طلب متزايد على الأدوية التي تعالج تعب السفر. وبحسب شركة BIS الصحية، من المتوقع أن يبلغ حجم هذا السوق 732 مليون دولار بحلول عام 2023. وتشير تقديرات شركة "غلوبال داتا" إن سوق أدوية اضطرابات النوم بشكل عام بلغ 1.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.7 مليار دولار عام 2023.