ألكسا ستعتني بحالتك الصحية

أعلنت شركة أمازون أن مساعدها الصوتي "أليكسا" أصبح يقدم خدمات رعاية صحية مثل حجز موعد للطبيب ومراجعة الوصفات الطبية وغيرها، فيما بدأت شركة صحية رائدة استخدام هذا المساعد الصوتي لهذا الغرض، حسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.

وذكرت الصحيفة أن "أليكسا" الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، يقوم الآن من خلال برنامج، بنقل بيانات رعاية صحية شخصية وحساسة مع الالتزام بالقوانين الفيدرالية المتعلقة بمسألة الخصوصية.

وبدأت خمس شركات، من بينها شركة تغطية الرعاية الصحية "سيغنا" وشركة السيطرة على أمراض السكري "ليفينغو"، في استخدام خصائص جديدة لأليسكا تتيح حجز مواعيد طبية عاجلة، وتتبع شحن الأدوية، ومراجعة خدمات التأمين الصحي وقراءة نتائج سكر الدم.

وقالت وول ستريت جورنال إن هناك زيادة في استخدام الأوامر الصوتية بشكل عام، لكن هناك مخاوف من استخدامها في الرعاية الصحية بسبب قوانين حماية الخصوصية.

ويرى مسؤولو شركات التقنية مستقبلا واعدا في استخدام الأوامر الصوتية بهذا المجال لأنها أسهل من إصدار أوامر بلمس الشاشة أو الكتابة.

وسوف تتيح الخطوة الجديدة لأمازون زيادة قدرتها على المنافسة مع المساعد الصوتي من آبل "سيري" ومساعد غوغل.