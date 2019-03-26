امتحان التابلت في مصر.. ما النتيجة؟

"أنا أول مرة أشوف طالب يروح المدرسة، والمدرس يروح، والامتحان يغيب". "ياجماعة أنا لحد دلوقتي من الصبح بحاول ومش راضي يحمل.. الساعة الثامنة والنصف مساء حاليا". بتلك العبارات وأخرى مماثلة علق مصريون على عدم استجابة النظام الإلكتروني للامتحانات، والذي يطبق تجريبيا على الصف الأول الثانوي في مصر، عبر الجهاز اللوحي "التابلت" الذي سلمته المدارس لطلابها. ففي اليوم الأول للامتحانات التجريبية الأحد الماضي، حين دخل الطلاب على جهازهم اللوحي من أجل إنجاز امتحاناتهم، كما كانت وزارة التربية والتعليم قد قررت للمرة الأولى في تاريخ التعليم الحكومي في مصر، لم يستطيعوا الولوج إلى السيستم والحصول على الامتحان.

وبعد نحو نصف ساعة من بدء الامتحان والفشل في الدخول إلى المنظومة، بدأ المدرسون في تسليم الطلاب كودات (أرقاما سرية) للحصول على الامتحان من خلال التابلت في أي وقت من المنزل، لأن هناك مشاكل في السيستم"، لكن الطلاب لم يحصلوا على الامتحان طوال اليوم لأن المشكلة ظلت قائمة. في اليوم الثاني للامتحانات وكان مقررا لمادة الأحياء لم يمتحن الطلاب. ظل السيستم "واقع" أي معطلا، كما قالت الوزارة".

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التربية والتعليم طارق شوقي الاثنين، أعلن قرار الحكومة وقف العمل بالتجربة التكنولوجية لحين التأكد من سلامتها وجاهزيتها، مضيفا أنه خلال 10 أيام سيتم وضع الأسئلة على موقع الوزارة وإرسال الإجابات للمدرسين لحلها مع الطلاب.

وأشار إلى أن الامتحانات التكنولوجية عبر التابلت كانت تهدف لمنع الغش في الامتحانات. وكانت مصر قد عانت في السنوات الأخيرة من تسريب الامتحانات وخاصة امتحانات الثانوية العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لكن شوقي عاد الثلاثاء في مداخلات هاتفية مع برامج فضائية ليتحدث عن أن النظام مكتمل "وأن معظم الطلاب دخلوا عليه وهيكملوه". أحد الطلاب علق قائلا "ألم يفكروا في أن أجمع أصدقائي في المنزل ونقوم بحل الامتحان جماعيا"، وقالت أخرى إنها في كلية الطب، لكنها أجابت على امتحان الأحياء بالنيابة عن شقيقها.

وأوضح وزير التربية والتعليم في مداخلة هاتفية "أول يوم كان 12 ساعة السيستم مشتغلش فيه، تاني يوم الصبح حلينا المشكلة الأولى". وأضاف أنهم واجهوا مشكلة أخرى في اليوم الثاني للامتحانات: "قلنا محتاجين ثلاث ساعات لحلها، ثم أعلنا أننا سنضع الامتحانات عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، لكننا فوجئنا الثلاثاء بأن هناك 300 ألف طالب حاولوا الدخول على السيستم ونجحوا وعرفنا إن السيستم شغال". وأشار إلى أن 500 ألف طالب نجحوا في الدخول إلى السيستم من مجموع 650 ألف طالب في اليوم الثالث للامتحانات (الثلاثاء). وعزا الوزير الهجوم على المنظومة إلى الخوف الزائد وانعدام الثقة تاريخيا، وقد يكون مش مطلوب لإننا بنصدر للولاد حالة من القلق ملهاش لازمة".

وأضاف أن امتحانات الصف الأول الثانوي ليس لها علاقة بمستوى تنسيق الجامعات من قريب أو بعيد، السنة كلها تجريبية والامتحانان كلها تجريبية وامتحان آخر العام هي نجاح وسقوط فقط، واللي هيجيب 50% زي اللي هيجيب 70%".