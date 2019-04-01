بغداد.. هل تنجو من 'السحابة الخارقة'؟

استنفرت العاصمة العراقية بغداد كوادرها استعدادا لاحتمال زيادة الإطلاقات المائية من محافظتي ديالى وصلاح الدين بسبب غزارة الأمطار والسيول.

وقال محافظ بغداد فلاح الجزائري إنه وجه الاثنين بإرسال أكثر من 250 آلية لسحب مياه الأمطار من أقضية ونواحي العاصمة، وأوضح أن المحافظة وزعت 88 مضخة مياه متنقلة في مناطق مختلفة من بغداد.

وكانت "سحابة خارقة" مصاحبة للأعاصير وصلت إلى مدن عراقية مختلفة، في وقت يشهد فيه عدد من المحافظات تدفقا لمياه السيول القادمة من إيران وتركيا.

وأوضح الجزائري في تصريحات لـ "راديو سوا" أن بعض مشاريع البنى التحتية غير مكتملة في العاصمة، وأن عددا من المناطق تفتقر إلى شبكات المجاري وتصريف المياه، غير أنه أكد على وجود إجراءات احترازية في المحافظة.

وعمد الجزائري إلى طمأنة سكان العاصمة العراقية قائلا إن "الوضع مطمئن في بغداد ليس كباقي المحافظات".