هل لديك وجه "ودود"؟ بإمكانك الحصول على 130 ألف دولار

إذا كان لديك وجه "لطيف وودود"، بإمكانك المشاركة في مسابقة للفوز بمكافأة قدرها حوالي 130 ألف دولار.

شركة التقنية "جيبوميك" ومقرها لندن أعلنت قبل أيام عن مسابقة لاختيار وجه بشري ينطبق عليه هذين الشرطين بغرض تطوير خط إنتاج روبوتات شبيهة بالبشر ستخصص لمساعدة كبار السن.

ووضعت الشركة عنوان بريد إلكتروني وطلبت من الراغبين في الاشتراك في المسابقة إرسال صور لوجوههم من خلاله.

"جيبوميك" قالت إن الطلب جاءها من شركة روبوتات "خاصة" رفضت الإفصاح عن اسمها أو إعطاء تفاصيل كثيرة عن المشروع لأنه لا يزال في إطار من السرية.

شركة الروبوتات طلبت من "جيبوميك" المساعدة في وضع الروتوش النهائية لمشروع إنتاج روبوت جديد، بتصميم هذا الوجه الذي تبحث عنه.

والخطة هي "إعادة إنتاج" هذا الوجه لفتح خط إنتاج روبوت "مساعد افتراضي" وتوقعت أن يبدأ الإنتاج العام المقبل وأن يحدث الروبوت ضجة كبيرة عند طرحه في الأسواق.

"جيبوميك" قالت إنها "فرصة العمر" لسعيد الحظ الذي سيفوز بالمسابقة، لكنها أيضا أكدت أن تننازل الشخص عن حقوق استخدام وجهه هو "قرار كبير للغاية".

الشركة قالت إن العمل على المشروع بدأ منذ نحو خمس سنوات، ومنذ ذلك الحين قامت صناديق استثمار "مستقلة" بضخ أموال فيه، وكذلك "صندوق استثمار كبير مقره في شنغهاي".