هل تحول برشلونة إلى فريق عادي يبحث عن الفوز فقط؟

تغير أسلوب لعب برشلونة الإسباني في السنوات القليلة الماضية، فيما يخشى عشاقه أن يتحول إلى فريق يبحث عن الفوز فقط، دون تقديم الفرجة التي ميزته على في السابق.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن بعض عشاق "البارسا" يقولون إن الفريق الكتالوني تحول إلى فريق كباقي فرق النخبة في أوروبا مع المدرب إرنستو فالفيردي، يبحث عن الفوز فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن العشاق يطرحون عددا من الأسئلة التي تشغل بالهم، أبرزها السؤال الذي لا يمكن لأحد الإجابة عنه: ما هو أسلوب لعب البارسا؟

ومما يشغل بال الجمهور أيضا سبب عدم الانسجام بين نجم الفريق ميسي والقادم الجديد الفرنسي أنطوان غريزمان، موضحة أن اللاعبين لا يبدو أنهما يتواصلان، ويتجاهلان بعضهما على أرضية الملعب.

ويخشى محبو النادي أيضا على مصيره في دوري الأبطال، فمشاركته حتى الآن​ تتميز بقلة الأهداف وكثرة الإصابات في صفوف اللاعبين، كما يبدو اللاعبون على أرضية الملعب غير جاهزين بدنيا.

وقد أقر كل من نيلسون سيميدو وجيرارد بيكيه علنا أن برشلونة لا يمكنه إحراز لقب دوري أبطال أوروبا إذا استمر بنفس أدائه في الوقت الراهن.

يذكر أن برشلونة فشل، الثلاثاء، في تحقيق الفوز على ضيفه سلافيا براغ التشيكي في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات، ليؤجل تأهله إلى الدور التالي إلى المباراة القادمة أمام بوروسيا دورتموند الألماني.