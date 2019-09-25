هل تختبر إنستغرام الخاصية المظلمة؟ 

لا شك بأن الشركات أدخلتنا في مرحلة الخاصية المظلمة أو "Dark Mode" والتي يمكنها تحويل لون الخلفيات في التطبيقات ومختلف البرامج إلى اللون الأسود.

حيث أعلنت آبل مؤخرا عن الخاصية في تحديث "iOS 13" كما أعلنت عنها غوغل أيضا في تحديث نظام تشغيل "أندرويد 10".

ولمحت تقارير نقلها موقع "Android Police" و"9to5Google" إلى أن منصة انستغرام تختبر الخاصية المظلمة في الأجهزة الداعمة لنظام تشغيل "أندرويد 10" بالإضافة إلى عدد من الإصدارات السابقة أيضا.

وذكرت التقارير بأن من تشملهم المرحلة التجريبية، في حال استخدامهم تحديث "114.0.0.24"، سيلاحظون أن الخاصية تتفعل أوتوماتيكيا في التطبيق إن حددت الخاصية المظلمة للجهاز كاملا.

وذكرت تقارير أن الخاصية تستجيب مع خيار "Night Toggle" في أجهزة سامسونغ بتحديث "Pie" من أندرويد.