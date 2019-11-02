هل تخشى من اختراق آيفون؟ إليك هذه النصائح

تتمتع أجهزة أيفون بأنظمة حماية تفوق نظيراتها من الأجهزة الأخرى، لكن ذلك لا يمنع تعرضها للتجسس أو الاختراق، وقد سمعنا في الآونة الأخيرة عن تطبيقات خبيثة اخترقت حسابات مستخدمين.

موقع فوربس نشر تقريرا بأفضل الطرق لحماية أجهزة أيفون مستندا في ذلك على آراء 12 خبيرا: