هل تخشى من اختراق آيفون؟ إليك هذه النصائح

تتمتع أجهزة أيفون بأنظمة حماية تفوق نظيراتها من الأجهزة الأخرى، لكن ذلك لا يمنع تعرضها للتجسس أو الاختراق، وقد سمعنا في الآونة الأخيرة عن تطبيقات خبيثة اخترقت حسابات مستخدمين.
موقع فوربس نشر تقريرا بأفضل الطرق لحماية أجهزة أيفون مستندا في ذلك على آراء 12 خبيرا:
- عند اختيار الرمز الشخصي (PIN)، اختر أرقاما عشوائية. لا تختر تواريخ ميلاد أو أرقام هواتف أو ما يشبه ذلك.
- لا تختر كلمة مرور واحدة لكل حساباتك، فاختراقها سيسهل اختراق كل حساباتك.
- احذر من التطبيقات الخبيثة التي تظهر في صورة تطبيقات حقيقية، بهدف سرقة بيانات الشخصية والائتمانية ودفعك لتحميل برامج خبيثة على جهازك. حمل التطبيق من الموقع الرسمي له.
- استخدم "إدارة كلمات المرور" لاختيار كلمات مرور قوية بدلا من تلك التقليدية التي يسهل اختراقها.
- استخدم خاصية "التحقق بخطوتين" مثل التحقق بالبصمة، حتى تتجنب اختراق هاتفك.
- استخدم رمزا شخصيا PIN لبطاقة الهاتف SIM حتى لا يتم استخدامها في هاتف آخر و من ثم تغيير كلمات المرور على حساباتك.
- احذر منافذ USB الموجودة في الأماكن العامة التي تستخدم لشحن الهواتف، فقد تحمل برامج خبيثة.
- كن حريصا عند التصريح للتطبيقات بالوصول إلى الجهاز، حتى لو كان الأمر سيكلفك الاستغناء عن بعض منها
- لا تفعل خاصية الدخول التلقائي على شبكات "واي فاي" العامة التي تستخدمها أحيانا، مثل مقهى معين تذهب إليه، لأن القراصنة قد يربطون جهازك بشبكة أخرى خبيثة.
- امسح كل بياناتك على الجهاز قبل بيعه، بواسطة "محو كل المحتوى والإعدادات"، داخل الإعدادات، وتأكد من مسح حسابك على "آبل" وإلغاء اتصال الجهاز بـ"آبل ووتش".
- لا تفرط في تحميل التطبيقات، لتقليل فرصة التعرض للاختراق، وهو ما سيقلل أيضا من استهلاك مساحة التخزين على الجهاز. إذا كنت لا تستخدم تطبيقا معينا، امسحه من الهاتف.
- إذا كنت لا تستخدم الهاتف، اغلقه أو استخدم خاصية "وضع الطيران". لا يستطيع القراصنة الوصول إليك في تلك الحالتين.
- التحقق بالوجه أو البصمة أو الصوت لا يزال من أفضل وسائل الحماية رغم ما واجتهه هذه الطرق مؤخرا من مشكلات أمنية..
- قبل تحميل تطبيق معين، اقرأ التعليقات عليه جيدا خاصة السلبية منها، واحترس من التعليقات الوهمية التي يكتبها أصحاب التطبيق أنفسهم.
- استخدم "واقي الخصوصية" على الشاشة للحماية من فضول المتطفلين من حولك.
- تأكد من أن الإشعارات الخاصة بالجهاز لا تظهر في حال كان الجهاز مغلقا بالقفل، حتى لا يتعرض للاختراقي في حال نسيته في مكان ما أو تمت سرقته. يستطيع السارق طلب إعادة تعيين كلمة المرور، وسيتم إرسال رسالة SMS مرفقة بكود لتغيير كلمة المرور، سيظهر هذا الكود على الشاشة، ما يمكنه من إعادة تغييرها والدخول على حساباتك.
- احرص على تحديث تطبيقاتك وجهازك باستمرار ولا تتجاهل رسائل التذكير بذلك، فالتحديثات تعطي أمانا أكثر للجهاز. لا تفوت هذه الفرصة.
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