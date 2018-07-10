تضامنا مع الإيرانية هجبري.. 'هل ترقص معنا؟'

تضامنا مع الإيرانية مائده هجبري التي اعتقلت بسبب فيديوهات رقص نشرتها على "إنستغرام"، نشرت نساء من مختلف دول العالم فيديوهات ضمن حملة "الرقص ليس جريمة".

الحملة وعبر عدة هاشتاغات وجهت سهام النقد للسلطات الإيرانية التي تضيق الخناق على حرية النساء في اللباس أو ممارسة بعض الهوايات بحجة أنها تخالف "أخلاق المجتمع" .

Art is the language of the souls, highest of the hopes, not a crime. Souls die when you confiscate the art. #برقص_تا_برقصیم pic.twitter.com/2cQmIVOykP — Sana (@samzglam) July 8, 2018

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I dance in solidarity with my sisters. Dancing is not a crime, putting a video of your dance on Internet is not a crime but take away people’s freedom, It is a cruel crime against humanity. #MaedehHojabri #برقص_تا_برقصيم #مائده_هژبرى pic.twitter.com/W9ehes89IT — Marjan Garmroudi (@MGarmroudi) July 9, 2018

ولم يكن التضامن بالرقص من نصيب النساء وحدهن، بل بادر بعض الرجال كذلك لنشر فيديوهات راقصة لهم.

#برقص_تا_برقصیم به خاطر سالهای که برای رقص کمیته گرفتم با تمام وجود این دختر خانم درک میکنم و این رقص بخاطر اون بعد از سالها بش تقدیم میکنم pic.twitter.com/5Nww7jbhJp — mehdi kasaei (@mehdi_kasaei) July 8, 2018

رقصیدن جرم نیست. ما در شادیهایمان می‌رقصیم.

دو هفته پیش در شب تولد همسرم به شکلی چنین مبتدی رقصیدم.انشالا با تمرین بیشتر، در مناسبت‌های بعدی بتوانم آبروداری کنم#مائده_هژبری #برقص_تا_برقصیم pic.twitter.com/Feb1OiPU9L — علی ملیحی (@alimalihi) July 8, 2018

رقصيدن از شادترين و نشاط انگيزترين كارها برای روحی سالم است. شادی هيچ ضرری برای اطرافيان ندارد با این حال بر مردم كشورم حرام است.به اميد روزی كه #مائده های ايران زمين چون پروانه های رنگين شاد و سرزنده به رقص و پايكوبی درآيند. #رقص_جرم_نیست#برقص_تا_برقصيم pic.twitter.com/VCDYv7j4Fe — Ebi (@HamediEbrahim) July 9, 2018

وكانت هجبري نشرت عشرات الصور والفيديوهات على حسابها بـ"إنستغرام"، والذي يتابعه أكثر من 40 ألف مستخدم، تظهر فيها من دون اللباس المحافظ الذي تفرضه السلطات على النساء في إيران، وهي ترقص على أغاني بوب غربية وكذلك على موسيقى هيب هوب.

ونشر التلفزيون الرسمي تسجيلا للشابة الإيرانية بعد القبض عليها تقر فيه بأنها كسرت المعايير الأخلاقية بسبب ما نشرته فيما أكدت أنها لم تكن تشجع آخرين على الحذو حذوها.

حملة التضامن العالمية مع قضية هجبري لم تتوقف عند الأفراد. منظمة العفو الدولية نشرت الاثنين تغريدة تضم فيديو يظهر عددا من النساء يؤدين حركات راقصة في أحد شوارع العاصمة البريطانية لندن.

Do you think this is a crime? In #Iran, it is. Teenager #MaedehHojabri was arrested for posting videos of herself dancing on Instagram. We’re with the people of Iran, saying that #DancingIsNotACrime, #برقص_تا_برقصیم. Dance with us?🕺🏽💃🏽 pic.twitter.com/jdnAlD7z8s — AmnestyInternational (@amnesty) July 9, 2018

واختتمت المنظمة الحقوقية الدولية التغريدة بتساؤل: "نحن نقف مع شعب إيران ونقول إن الرقص ليس جريمة. هل ترقص معنا؟".