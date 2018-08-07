هل تستطيع إيران التهرب من العقوبات الأميركية هذه المرة؟

خاص بـ "موقع الحرة" / كريم مجدي "الاستمرار بمسار العزلة الاقتصادية أو تغيير السلوك". خياران وضعهما الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام طهران للخروج من مأزقها الحالي. وقد دخلت المرحلة الأولى من العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ فجر الثلاثاء، مع وعود بتشديدها مستقبلا في حال عدم استجابة طهران لشروط واشنطن. وبحسب وزارة المالية الأميركية، فإن العقوبات ستفرض على عمليات شراء النظام الإيراني للدولار الأميركي، وعقوبات على تجارة الذهب والمعادن الثمينة، وعقوبات على عمليات نقل المعادن كالألومنيوم داخل وخارج إيران، وعقوبات على قطاع السيارات الإيراني. بالإضافة إلى عقوبات على المعاملات التجارية الهامة التي تعتمد على الريال الإيراني في البيع أو الشراء، وعقوبات أيضا على الحسابات البنكية التي تحتفظ بمبالغ كبيرة من الريال الإيراني خارج إيران.

​باع طويل لكن تأثير هذه العقوبات على الاقتصاد الإيراني يظل موضع شك، بحسب محللين، لما لطهران من باع طويل في التملص من العقوبات الدولية قبل إبرام الاتفاق النووي في عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في أيار/مايو الماضي. بينما يرى آخرون أن الأمر مختلف هذه المرة، فالولايات المتحدة استطاعت خلال الفترة السابقة كشف طرق إيران في التملص من العقوبات وستسعى للقضاء عليها. وفي هذا الإطار، يقول الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن أحمد ماجديار، إن إيران تسعى لتخفيف تأثير العقوبات من خلال الطرق المشروعة وغير المشروعة، فمن ناحية تشجع حكومة روحاني الدول الأوروبية والصين وروسيا لإنقاذ الاتفاق النووي والإبقاء على العلاقات التجارية مع إيران عقب العقوبات الأميركية. يضيف ماجديار لـ موقع الحرة، "ومن ناحية أخرى تشجع طهران شركاءها التجاريين مثل روسيا والهند وتركيا للتعامل بالعملة المحلية الإيرانية بدلا من الدولار الأميركي، كما تدرس إيران وعدة دول آسيوية صفقات مقايضة مثل "خطط النفط مقابل البضائع". ويردف ماجديار، "فيما يتعلق بالطرق غير المشروعة للالتفاف على العقوبات الأميركية والدولية، فإن إيران احترفتها منذ أربعة عقود، وقبل توقيع الاتفاق النووي في 2015، كان الحرس الثوري قد أنشأ عدة شركات واجهة من الصين إلى الإمارات وأوروبا لتفادي العقوبات، وتعمل هذه الشركات مع أخرى محلية للتهرب من الرصد".