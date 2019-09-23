هل تسمح إيران للنساء بدخول ملاعب كرة القدم الشهر القادم؟

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جاني إنفانتينو، الاثنين، أن عين العالم ستكون على إيران للتأكد من تنفيذ تعهدها بالسماح للنساء بدخول ملاعب كرة القدم الشهر القادم.

وضغط الاتحاد في الآونة الأخيرة على السلطات الكروية في إيران، للسماح بدخول النساء، كما زار وفد منه طهران الأسبوع الماضي، وذلك بعد حادثة انتحار مشجعة أثارت ضجة في البلاد.

وأعلن إنفانتينو أن الاتحاد الدولي للعبة تلقى ضمانات من السلطات الكروية في إيران بأنها ستسمح للنساء بارتياد الملاعب، بدءا من المباراة الدولية المقبلة للمنتخب الإيراني في تصفيات كأس العالم ضد منتخب كمبوديا الشهر المقبل.

وقال في ختام الحفل السنوي لتوزيع جوائز الفيفا الذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية، "ثمة كرة قدم للنساء في إيران وثمة مشكلة أيضا هي أن النساء لا يسمح لهن بالذهاب لمشاهدة مباريات كرة القدم للرجال".

وتابع "علينا السماح للنساء بالحضور، علينا أن ندفع من أجل ذلك باحترام لكن أيضا بطريقة قوية ضاغطة، ولا يمكننا أن ننتظر أكثر".

وجدد الاتحاد الدولي، الأحد، موقفه "الحازم والواضح" بضرورة السماح للنساء "بدخول مباريات كرة القدم بحرية".

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أن المسؤولين الإيرانيين أكدوا للوفد إجراء تغييرات للسماح للسيدات "رسميا" بحضور المواجهة ضد كمبوديا.

ومنذ الثورة الإسلامية عام 1979، يحظر على النساء دخول الملاعب في إيران، حيث اعتبر بعض رجال الدين أنه يجب حمايتهن من "الأجواء الذكورية" ومن "رؤية رجال متخففين من بعض لباسهم". لكن السلطات سمحت للأجنبيات بدخول الملاعب في مراحل سابقة.

وأقدمت مشجعة تدعى سحر خضيري مطلع سبتمبر على الانتحار بحرق نفسها أمام مدخل محكمة في طهران، بعدما تناهى إلى مسامعها أنه سيتم سجنها ستة أشهر لمحاولتها دخول ملعب متنكرة بزي رجل، من أجل حضور مباراة فريق استقلال طهران العام الماضي.