علياء التي فرت إلى بلجيكا، خوفا من مصير مشابه لمصير شقيقتها المعتقلة منذ أيار/مايو 2018، تمنت في تغريدة موجهة لكاري أن تكون شقيقتها بين حضور الحفل. "لكنها خلف القضبان لأنها حاولت تحسين أوضاع النساء"، في السعودية.

ناشدت علياء، شقيقة الناشطة السعودية لجين الهذلول، الفنانة الأميركية ماريا كاري توجيه الشكر لشقيقتها من على مسارح السعودية حيث ستقدم حفلا غنائية الخميس القادم.

وتواصل علياء في تغريدتها لكاري قائلة إن لجين هي السبب وراء السماح بإقامة حفل في السعودية.

وكان لتغريدة علياء الهذلول أصداء إيجابية في معظمها على وسائل التواصل الاجتماعي.

يستبعد هذا الناشط أن تحظى قضية الهذلول باهتمام الفنانة الأميركية.

لجين الهذلول ناشطة حقوقية سعودية، برزت في حقل تمكين المرأة وحريتها. جالت شوارع الرياض بسيارتها عام 2013، في محاولة للتعبير على احتجاجها على عدم السماح للمرأة بالقيادة في بلادها، كما كان الحال آنذاك. وفعلت الأمر ذاته عام 2014 في منطقة الحدود السعودية الإماراتية.

ألقي عليها القبض في أيار/مايو 2018 بتهم تصل عقوباتها إلى 20 عاما.