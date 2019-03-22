هل تعرف أسرار الماء؟

أعز مفقود!

أسرار الماء كثيرة..منها الحياة والعطش.

الماء في كل مكان. يغطي الماء 70 في المئة من الكوكب. أيضاً.. 70 في المئة من دماغك ماء.

والماء مادة عجيبة.

يحصي العلماء 66 أمرا فريدا... لا تتحقق إلا للماء.

هذه بعض من عجائب الماء:

يتصرف الماء بغرابة إذا برد أو تجمد. يخف وزنه ويكبر حجمه. لذلك يطفو الجليد على الماء وتنفجر علب الماء لو تجمدت في البراد.

والماء مذيب رائع. بمضي الزمن، يأكل الماء كل شيء سواء أكان قطعة حديد أو الغراند كانيون.

والماء يعيد تشكيل نفسه بشكل متواصل. الروابط بين جزيئاته غير مستقرة. يتصادم جزيء الماء بغيره عشرة آلاف تريليون مرة في الثانية.

لو اصطدمت بالماء، وأنت مسرع، لوجدته أصلب من الخرسانة. لكن يمكنك اختراق الماء بيدك، بسهولة.

والماء يمتص الكثير من الحرارة دون أن يسخن. تحتاج لتسخين الماء عشرة أضعاف الطاقة التي تحتاجها لتسخين الحديد.

لذلك، فالماء أساسي في الحفاظ على اعتدال المناخ.

وشفافية الماء تتيح تسرب أشعة الشمس إلى الأعماق.. لتنتج الحياة. لا حياة دون الماء.

أغلب ماء الأرض محبوس عميقا بين طبقاتها أو في مكونات صخورها.

لو أطلق هذا الماء الحبيس لعبأ المحيطات ثلاثين مرة!

لكن ماء المطر قليل. لو أمطرت كل الغيوم مرة واحدة، على امتداد اليابسة، سيكون ارتفاع الماء 25 ميللميترا فقط.

العالم العربي أكثر أقاليم العالم جفافا. 17 دولة في المنطقة تعيش فقرا مائيا. ومصادر الماء المتجددة ستنخفض بـ20 في المئة إضافية قبل 2030.

الحقيقة الأبرز عن الماء: يكافح الإنسان الجوع 21 يوما، لكن العطش يقتل في أقل من أسبوع.

أي مستقبل ينتظر منطقة عطشى إلى الماء؟

تلك المادة العجيبة التي تهب الحياة!