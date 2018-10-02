هل تعيش الولايات المتحدة رخاء اقتصاديا؟

يفاخر الرئيس دونالد ترامب بأن الاقتصاد الأميركي يمر في مرحلة غير مسبوقة من الرخاء. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الناخبين يضعون الاقتصاد على قمة سلم أولوياتهم، ولا يسبقه في اهتماماتهم إلا ملف الهجرة. هل تعيش الولايات المتحدة مرحلة رخاء اقتصادي فعلا؟ هذا ملخص للوضع الاقتصادي الأميركي بناء على معطيات أساسية: - الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نما 4.2 في المئة في الربع الثاني من 2018. هذا هو النمو الأعلى في أربع سنوات، لكنه ليس نموا غير مسبوق. في السنوات الثماني من رئاسة باراك أوباما، تجاوز النمو حاجز الأربعة في المئة أربع مرات. وفي نهاية التسعينيات، ظلت النسبة فوق أربعة في المئة أربع سنوات متلاحقة. في 1984، نما الناتج المحلي الإجمالي 7.2 في المئة.​

- يبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 3.9 في المئة، وهي النسبة الأقل في 18 سنة. وأضيفت 215 ألف وظيفة شهريا إلى سوق العمل الأميركية منذ مطلع العام. يجمع الاقتصاديون على أن هذه الأرقام جيدة جيدا، لكنهم يشيرون إلى أن انخفاض معدل البطالة لا يعني بالضرورة ارتفاع مشاركة السكان في سوق العمل. وتتعلق نسب البطالة بالذين يبحثون عن عمل ولا يجدونه، لكن هناك عددا متزايدا من السكان لا يملكون وظائف ولا يبحثون عن عمل، وبالأخص المتقاعدين. وهؤلاء لا تشملهم معدلات البطالة. علما أن التقاعد يصبح خيار المزيد والمزيد من مواليد الخمسينيات (طفرة المواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية).

- التضخم اختفى تقريبا من الاقتصاد الأميركي في السنوات التي تلت الأزمة المالية في 2008. وصل معدل التضخم في آب/أغسطس من هذا العام 2.2 في المئة (2.7 في المئة لو شمل المعدل أسعار الوقود والطعام). ورغم أن المستهلكين يشعرون عادة بأثر التضخم مباشرة، إلا أن الارتفاع حصل ببطء وثبات على مدى سنوات. وهذا النمط من الارتفاع مؤشر على اقتصاد قوي يمر في مرحلة نمو. على النقيض، يشير انخفاض الأسعار في العادة إلى انكماش اقتصادي.

- ارتفعت الأجور بمعدل 2.9 في المئة في آب/أغسطس 2018 مقارنة بالشهر ذاته في 2017، وهذه هي نسبة النمو الأعلى في تسع سنوات، لكن اقتصاديين كانوا قد توقعوا أن ترتفع الرواتب بشكل أكبر. الأقل دخلا على الأخص هم الأقل زيادة في الرواتب. للسنة الثالثة على التوالي، ارتفع في 2017، حسب معطيات جهاز الإحصاء، دخل الأسرة الوسيطة (وهي الأسرة في وسط جدول الدخل، حيث يتساوى عدد الأغنى منها مع عدد الأفقر منها). بعد هذا الارتفاع، أصبح دخل الأسرة الوسيطة في أميركا 61,372 دولارا سنويا. وهو مؤشر على أن العاملين بوظائف جزئية بدأوا في العمل بوظائف كاملة بسبب التنافس على الموظفين في سوق العمل.