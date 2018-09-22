هل تغير حادثة الطائرة الروسية قواعد الاشتباك فوق سورية وعليها؟

بقلم عريب الرنتاوي/

سعت إسرائيل في فرض قواعدها الخاصة للاشتباك في الأجواء والسماوات السورية، وسجلت في ذلك نجاحا ملموسا، إذ ضربت طائراتها وصواريخها في كل مكان وبأي توقيت أرادت، في ظل عجز سوري عن تبديل هذه القواعد، وانشغال إيراني بملفات العقوبات الأميركية وأولوياتها الضاغطة، وغرق "حزب الله" في الشأن اللبناني الداخلي تحت ضغط الاحتياجات المتزايدة لـ"بيئته الحاضنة".

طوال السنوات الثلاث التي أعقبت التدخل العسكري الروسي في سورية، ظلت الأنظار شاخصة صوب الكرملين، لتفكيك ألغاز موقفه من الضربات الإسرائيلية المتكررة على سورية، تباينت الآراء وتعددت التقديرات، ومع كل لقاء قمة جمع فلاديمير بوتين ببنيامين نتنياهو، كانت صورة الموقف الروسي تنجلي قليلا، إلى أن تكشفت الأنباء عن "تفاهمات روسية ـ إسرائيلية" تتفهم بموجبها روسيا "حاجة" إسرائيل للاحتفاظ بـ"يد طليقة" في الأجواء السورية، شريطة التزام قطعي بعدم تعريض الجنود والمواقع الروسية لأية أخطار أو تهديدات.

أثارت الحدود "المتواضعة" لردة الفعل الروسية قدرا كبيرا من القلق والامتعاض في أوساط بقية أطراف ما يعرف بـ"محور المقاومة والممانعة"

امتنعت موسكو تحت ضغط تل أبيب وواشنطن عن تقديم صواريخ "إس 300"، وأية منظومة دفاعات أرضية "كاسرة للتوازن"، وصدرت الأوامر للقوات الروسية في سورية بعدم التعرض للطائرات والصواريخ الإسرائيلية، وقد قيل أكثر من ذلك، أن موسكو حجبت معلومات عن الجانب الإيراني على وجه التحديد، عن عمليات استهداف جوية، رصدتها أجهزة الرادار والإنذار المبكر الروسية، الأمر الذي أثار جدلا لم ينقطع حتى اليوم، حول ما إذا كانت هناك "مصلحة مشتركة"، إسرائيلية ـ روسية، في تقليص النفوذ الإيراني في سورية، أو حتى إنهائه بشكل كامل.

وبصرف النظر عن "حجم" المسؤولية التي تتحملها إسرائيل عن واقعة إسقاط الطائرة الروسية وعلى متنها 15 عنصرا روسيا، لقوا حتفهم جميعا، فإن كثيرا من المراقبين باتوا يعتقدون أن هذه الواقعة سيكون لها دور في استحداث بعض التغيير في "قواعد الاشتباك" الإسرائيلية.. وتقول التقديرات بشأن ما يعتمل داخل الكرملين من نقاشات حول هذه "الفاجعة" المهينة لروسيا، إن القيادة الروسية لجأت إلى استخدام "لغتين" عند صياغة ردود أفعالها، واحدة تركت للعسكريين، وجاءت طافحة بالوعيد والتهديد ومفعمة بالتعهدات بأن "الفعلة الإسرائيلية لن تمر من دون رد".. والأخرى؛ تركت للسياسيين، الذين برأوا إسرائيل من تهمة "الاعتداء العمد" وعبرت عن الارتياح لإعراب إسرائيل عن "الأسف" للواقعة، والأسف هنا ليس اعتذارا، في مسعى على ما يبدو لتوظيف الحادثة من أجل صياغة قواعد جديدة للاشتباك في سورية وفوقها.

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لم يكن أبدا بوارد روسيا أن تدخل في "اشتباك جانبي" مع إسرائيل ردا على واقعة "إيل 20". هذا ليس خيارا لموسكو التي ترغب في "إغلاق" الملف السوري، وتتفادى الانخراط في معارك ومواجهات، قد تعيد قلب المشهد السوري رأسا على عقب، مهددة بذلك كل الإنجازات المكلفة التي حققتها في السنوات القليلة الفائتة.. تدرك موسكو أن الاشتباك مع إسرائيل، هو اشتباك مع الولايات المتحدة و"الناتو"، ودوائرها تعتقد أن ثمة في واشنطن من يبحث عن "فرصة" من هذا النوع لإعادة ترتيب المشهدين السوري والإقليمي، وربما إعادة ترتيب منظومة العلاقات الدولية المختلة، وتحديدا لجهة العلاقة بين القطبين.

لكن روسيا في المقابل، ما كان لها أن تصمت على هذه "الإهانة" بالغة السفور والتحدي لهيبتها ومكانتها في سورية، لاسيما وأنها تأتي في ذروة ازدهار العلاقات الروسية ـ الإسرائيلية، فقررت على ما يبدو حصر خياراتها بين حدين اثنين: الأول؛ إلزام إسرائيل بقبول "قواعد اشتباك" جديدة تقوم أساسا على تنسيق عمليات الحربية مع غرفة العمليات الروسية، إن لم يكن فوق جميع الأراضي السورية فأقله في مناطق محددة تتميز بوجود ونشاط روسيين كثيفين، وإن لم يكن من باب أخذ "الإذن المسبق"، فأقله من باب "العلم والخبر".. أما الثاني؛ فقد يندرج في سياق "تعزيز القدرات الدفاعية السورية" وتطوير منظومة الصواريخ المضادة للطائرات والصواريخ، وفي هذا السياق، لا يستبعد المراقبون أن تعاود دمشق وموسكو البحث في إتمام صفقة الـ "أس 300" المعطلة منذ عهد الأسد الأب.

أثارت الحدود "المتواضعة" لردة الفعل الروسية على حادثة الطائرة قدرا كبيرا من القلق والامتعاض في أوساط بقية أطراف ما يعرف بـ"محور المقاومة والممانعة"، التي راهنت بدورها على اتساع حدة الشرخ بين موسكو وتل أبيب على خلفية هذا الحادث. وإذ لزمت مختلف أطراف هذا المحور الصمت المفهوم والذي تمليه طبيعة العلاقات والمصالح التي تربطها بالكرملين حيال موقف الأخير من الحادثة، فإن زعيم "حزب الله" اللبناني حسن نصرالله، كسر حاجز الصمت هذا ودعا في آخر خطاب له أطراف هذا المحور إلى التفكير بكيفية الرد على الاعتداءات الإسرائيلية التي "ما عادت تُحتمل"، والتي بلغت حد الاستباحة الكاملة للأجواء السورية.

من غير المتوقع إحداث تغيير جوهري في "قواعد الاشتباك" الإسرائيلية فوق سورية وعليها

في الحوارات الروسية ـ الإسرائيلية المقبلة، والتي ربما تكون بدأت فعليا على نحو غير معلن، ستسعى حكومة نتنياهو في تكريس قواعدها الخاصة للاشتباك في سورية وفوقها، وستعمل من ضمن "قرار استراتيجي" حكم سلوكها في السنوات الأخيرة، على إبقاء يدها الطليقة في استهداف إيران وحلفائها وميليشياتها وفي ضرب عناصر الاقتدار الاستراتيجي السوري.. وستسعى موسكو في "ضبط الاندفاعة" الإسرائيلية، وستعمل على الحد من مفاعيل "غطرسة القوة" التي تهيمن على دوائر صنع القرار السياسي والأمني في إسرائيل على حد تعبير دبلوماسي روسي، وربما ينجح الكرملين في إخراج المواقع السورية من "بنك الأهداف" الإسرائيلية، وربما لا ينجح..

أما دمشق وطهران، ومن خلفهما حزب الله، فسيؤثرون التريث بانتظار ما ستؤول إليه التفاهمات الروسية ـ الإسرائيلية الجديدة.

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والحقيقة أن ثمة احتمالات محدودة للغاية لنجاح هذه الأطراف في تغيير "قواعد الاشتباك"؛ فطهران من جهتها غارقة في بحر متلاطم من التحديات والتهديدات الناجمة عن انسحاب واشنطن الأحادي من "الاتفاق النووي" وحملة العقوبات غير المسبوقة المضروبة عليها، وعمليات الاستهداف المنهجي والمنظم لدورها ونفوذها الإقليميين من قبل واشنطن وحلفائها.. وسورية المنهكة بحرب مستمرة من 8 سنوات، تنتظرها أجندة ثقيلة لاستعادة السيطرة على المحافظات الخارجة عن سيطرتها، فضلا عن أعباء عودة ملايين اللاجئين وإعادة الإعمار باهظة الكلفة.. أما "حزب الله"، فلديه من متاعب الداخل اللبناني ما يجعله في غنى عن الانخراط في حرب جديدة ليس بمقدور أحد من الآن تقدير مدتها وكلفها ولا التنبؤ بمآلاتها.

في ضوء جملة الاعتبارات هذه، ومن ضمن سياق التردي المضطرد في العلاقات الأميركية ـ الروسية، فليس متوقعا إحداث تغيير جوهري في "قواعد الاشتباك" الإسرائيلية فوق سورية وعليها. وفي ظني أن أقصى ما يمكن أن تصل إلى إليه موسكو في مفاوضاتها مع إسرائيل، هو مزيد من التنسيق الثنائي عندما يتعلق الأمر بعمليات إسرائيلية في مناطق الانتشار والعمليات الروسية، وتحديدا في الشمال الغربي من سورية، حيث القواعد الروسية الأساسية، أما بقية الأطراف فستبقى تردد مقولتها الشهيرة: "نحتفظ بحق الرد في المكان والزمان المناسبين"، تماما مثلما جرت عليه العادة في أحوال مشابهة.

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