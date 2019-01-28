هل تستطيع تحدي فتاة مراهقة في رفع الأثقال؟ فكر في الإجابة جيدا بعد أن تطلع على الرقم القياسي الذي كسرته الطالبة الأميركية في المرحلة الثانوية ماهايليا ريفز.

ريفز (15 عاما) تمكنت من رفع 355 باوند (161 كيلوغرام) من وضع الرقود في مسابقة محلية الجمعة، لتحطم الرقم القياسي لولاية فلوريدا في رفع الأثقال، حسب ما نقل موقع "بليتشر ريبورت" المتخصص الأحد.

المراهقة السمراء تمكنت كذلك من رفع 225 باوند (102 كيلوغرام) في مسابقة الخطف والنتر. ويذكر أن الرقم القياسي العالمي في الخطف والنتر للنساء هو 104 كيلوغرامات (في وزن 78 كيلوغرام).

وتقول ريفز إنها تمارس رفع الأثقال منذ كانت في الصف الخامس الابتدائي.

فيديوهات رفع الاثقال للشابة الأميركية حازت إعجاب آلاف المتابعين، ودعاها معجبوها للاستعداد للمنافسات الأولمبية في المستقبل القريب، وهي على ما يبدو استجابت للدعوة.

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