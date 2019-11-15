هل تستطيع لفظ كلمة ”Quokka“ بشكل صحيح؟

سليم اللوزي - واشنطن

إذا كنت تواجه مشاكل في لفظ أي كلمة في أي لغة كانت، غوغل ستساعدك في تعلّم كيفية لفظها.

الشركة أعلنت الخميس عن إطلاق خاصية تعلّم اللفظ في محرك بحثها لمستخدمي الهواتف الذكية، كلّ ما عليك فعله هو الذهاب إلى خانة البحث في موقع غوغل وكتابة الكلمات التي تريد معرفة كيفية لفظها بعد كلمة "لفظ - Pronounce".

هذه الخاصية المتاحة حاليا للغة الانكليزية فقط على أن تدرج الإسبانية قريبا، تسمح لك في تصحيح اللفظ في غوغل في حال كنت تعرف كيف تلفظ الكلمة، علما بأن الخاصية لم تقتصر على كيفية اللفظ فقط، إنما أيضا على المعنى والترجمة.

وبهدف التعليم، فإن الشركة سمحت لمستخدمي هذه الخاصية بالتدرّب على كيفية اللفظ على أن يخبرك المحرّك إذا ما لفظتها بشكل صحيح، وما هي الطريقة الفضلى للفظٍ الصحيح.

الشركة قررت تقديم هذه الخاصية بعد أن أظهرت تقاريرها الدورية للكلمات الأكثر بحثا على محركها، أن المستخدمين يبحثون بشكل كبير عن "كيف تلفظ كلمة *** " خلال استخدامهم المتصفح.

مستخدمو غوغل قد يقولون أن خاصية النطق كانت موجودة من قبل على محرك البحث، لا سيما في تطبيق الترجمة الذي تقدمه الشركة، إلا أن الأخيرة طوّرت هذه الخاصية لتساعد المستخدم بالتعلم عن طريق الصوت والصورة، والذهاب أبعد إلى تبيان الخطأ في اللفظ وكيفية تصحيحه.