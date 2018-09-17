هل تنجح 'أوبر' في الاستحواذ على 'كريم'؟

أفادت مصادر مطلعة بأن شركة أوبر لخدمات نقل الركاب تجري محادثات لشراء منافستها "كريم نتوركس" التي تتخذ من دبي مقرا لها مقابل نحو مليارين إلى مليارين و500 مليون دولار.

وقالت وكالة بلومبيرغ إنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد، وقد تقرر الشركتان عدم المضي قدما في الصفقة.

وامتنعت كريم عن التعليق، بينما لم تستجب أوبر على الفور لطلب بالتعقيب، وفقا لوكالة رويترز.

وكانت وكالة بلومبيرغ قالت في وقت سابق إن أوبر وكريم أجرتا محادثات أولية في تموز/يوليو الماضي لدمج خدماتهما لنقل الركاب في الشرق الأوسط، أملا في إيجاد حل للمنافسة المكلفة في المنطقة.

وتتطلع أوبر إلى سبل جديدة للنمو في الوقت الذي تخوض فيه منافسة شرسة في نشاطها الأساسي المتعلق بخدمات نقل الركاب.

وتعكف الشركة على تقديم خدمات مثل توصيل الطعام والشحن، وكانت قد استحوذت في نيسان/ أبريل على جامب بايكس للدراجات الكهربائية لتوفر للركاب الأميركيين وسيلة بديلة للسيارات.