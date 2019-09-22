نتانياهو أم غانتس؟ ريفلين يبحث عن رئيس وزراء يجنبه انتخابات ثالثة

لا يزال من المبكر التكهن بمن سيكون رئيس حكومة إسرائيل الجديد. حيث انطلقت مشاورات التكليف التي يقودها الرئيس الإسرائيلي.

الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين سيشاور الأحزاب أولا، ثم يحدد إن كان تحالف أزرق أبيض الذي حصل على المركز الأول في الانتخابات هو من سيشكل الحكومة، أم الليكود الذي حل في المركز الثاني.

وفي انتخابات الثلاثاء حصل تحالف أزرق أبيض على 33 مقعدا من أصل 120 مقعدا في البرلمان بينما حصل الليكود على 31 مقعدا، فيما حصلت القائمة العربية على 13 مقعدا لتحل في المركز الثالث.

أما الأحزاب الدينية التي تمثل اليهود المتطرفين فلا تزال قوة يعتد بها إذ حصل حزب شاس على تسعة مقاعد، بينما حصل حزب التوراة اليهودي المتحد على ثمانية مقاعد وفق رويترز.

وإذا تعثرت مهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية مرة أخرى، فإن إسرائيل قد تقبل على انتخابات هي الثالثة خلال عام، بعد فشل نتانياهو في تشكيل ائتلاف حكومي بعد انتخابات أبريل.

ريفلين يطمح بحكومة تضم أزرق أبيض والليكود

ودعا الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الأحد إلى تشكيل حكومة "مستقرة" تضم كلا من الليكود برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو، وبيني غانتس زعيم التحالف الوسطي أزرق أبيض الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية.

وقال ريفلين "أنا مقتنع بأنه يجب تشكيل حكومة مستقرة تضم الحزبين الكبيرين".

وأضاف "إنها إرادة الشعب، لا أحد يريد انتخابات للمرة الثالثة".

والتقى ريفلين حتى اللحظة، ممثلين للتحالف الوسطي أزرق أبيض والليكود في إطار مشاوراته.

وتشير التوقعات إلى أن غانتس سيحصل على 57 مقعدا، في حين سيكون نصيب نتانياهو 55 مقعدا وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ليبرمان لن يدعم أحدا

من جانبه أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا أنه لن يؤيد بنيامين نتانياهو ولا بيني غانتس لترؤس الائتلاف الحكومي المقبل.

وتحدث ليبرمان إلى الصحفيين تزامنا مع بدء الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مشاوراته مع الأحزاب السياسية لاختيار رئيس الحكومة الجديد.

ومن المقرر أن يجتمع ريفلين مع زعيم حزب إسرائيل بيتنا القومي في وقت لاحق الأحد.

وفاز حزب إسرائيل بيتنا بثمانية مقاعد في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا في انتخابات الثلاثاء.

ودعا ليبرمان إلى تشكيل حكومة وحدة بين حزبه وحزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو والتحالف الوسطي أزرق أبيض بزعامة غانتس.

وقال ليبرمان إنه لا يستطيع دعم نتانياهو الآن لأن الأخير مستعد لتشكيل ائتلاف حكومي مع الأحزاب اليهودية المتشددة في إسرائيل والتي يتهمها ليبرلمان بمحاولة فرض الشريعة اليهودية على السكان العلمانيين.

وأوضح أنه لا يستطيع أيضا دعم غانتس لأنه قد يتوصل إلى اتفاق مع الأحزاب المتشددة أو مع الأحزاب العربية التي وصفها بأنها "معادية".

القائمة العربية تدعم غانتس

بدورها أعلنت الاحزاب العربية الإسرائيلية الأحد أنها ستدعم رئيس الأركان السابق بيني غانتس لترؤس الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وعبرت القائمة العربية المشتركة عن هذا الدعم في مقال لرئيسها أيمن عودة في صحيفة نيويورك تايمز قبيل اجتماعها بالرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين.

ويعتبر دعم الأحزاب العربية الأول منذ العام 1992، حين أتاح دعم خمسة نواب من عرب اسرائيل لإسحق رابين الحصول على غالبية قبل اتفاقات أوسلو.

وأسفرت زيادة مشاركة الأقلية العربية التي تمثل 21 في المئة من سكان إسرائيل عن حصول ائتلاف القائمة المشتركة على 13 مقعدا ليصبح ثالث أكبر تجمع بعد الليكود وأزرق أبيض.