13 نصيحة لشحن هاتفك

إذا توقف هاتفك عن الشحن، حتى عندما يكون موصلا بمصدر كهربائي، فهذا لا يعني أن الوقت قد حان للتسوق لشراء منتج جديد.
فيما يلي بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك اتخاذها أولا قبل استبدال الشاحن:
- تغيير مصدر الكهرباء.
- تغيير سلك الشاحن، أو الأدابتر (محول)، ومن قبل، تأكد أن الشريحة الرقيقة في كل من السلك أو مقبس الهاتف صالحة للاستعمال وليس بها اعوجاج جراء الاستخدام المتكرر.
- اشحن الهاتف من مصدر الكهرباء مباشرة وليس من الحاسوب. ( التيار القادم من الحاسوب ضعيف).
- تنظيف منافذ الشحن من بعض الشوائب والأتربة التي تجد طريقها لتلك المنطقة، وتمنع دخول سلك الشاحن.
- تأكد من شراء الشاحن المطابق لهاتفك. الشواحن غير الأصلية غير آمنة يمكن أن تتسبب في تلف الهاتف وبحرائق. مع العلم أن لا مشكلة في أن تشحن هاتفك طوال الليل لكن المطلوب أن يكون في مكان آمن، لان الشحن ينتج طاقة حرارية قد تتسبب في حرائق. لكن مختصين يرون أن شحن الهاتف طوال الليل بشكل يومي، يتلك خلايا البطارية ويقلل عمرها. الوضع الأمثل أن تكون نسبة الشحن فوق 50 في المئة. وآخرون ينصحون، لإطالة عمر البطارية، بإفراغها تماما بعد كل 30 شحنة.
- لا تشحن هاتفك قرب مكان مبتل أو في جو ساخن جدا أو رطب.
- غير البطارية إذا تعدى عمرها عامين. والأمر يكون سهلا إذا ما كان لديك هاتف يمكن نزع بطاريته أو إزالتها. إذا لاحظت أن نسبة الشحن تهبط بسرعة (مثلا من 80 في المئة إلى 30 في المئة)، الأغلب أن البطارية تالفة.
- بعض التطبيقات تؤثر على قدرة البطارية على الشحن. إذا حدثت المشكلة مباشرة بعد تنزيل هذا النوع من التطبيقات، فقم بإزالتها ولاحظ إذا كان لذلك أثر إيجابي على كفاءة البطارية.
- تعطل النظام المشغل يمكن أن يمنع البطارية من الشحن، هنا عليك القيام بإطفاء الجهاز وإعادة تشغيله.
- انتبه إلى أن تحديث الهواتف القديمة بنظم التشغيل الحديثة يمكن أن يوثر سلبا على البطارية. ذات الأمر يحدث إذا ما كان نظام التشغيل قديما جدا.
- إذا توقف الهاتف عن الشحن بعد تعرضه لضرر مائي، قد تكون بحاجة إلى استبدال البطارية (مع افتراض أن الماء لم يتسبب في أضرار في اللوحة الأم).
- يمكنك تحسين قدرة بطارية هاتفك على الشحن بتنزيل تطبيقات مخصصة لذلك من غوغل بلاي أو آبل ستور، كما أن هناك تطبيقات لمعايرة البطارية وتحديد كفاءتها، يمكن الاستفادة منها لتحديد مشكلة الشحن ومعالجتها.
- توقف عن استخدام الهاتف أثناء الشحن، بل يفضل غلقه ووضعه في وضع الطائرة، للحصول على شحن سريع وفعال. مع التنبه إلى أن هناك شواحن مخصصة للشحن السريع.