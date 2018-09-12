13 نصيحة لشحن هاتفك

إذا توقف هاتفك عن الشحن، حتى عندما يكون موصلا بمصدر كهربائي، فهذا لا يعني أن الوقت قد حان للتسوق لشراء منتج جديد.

فيما يلي بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك اتخاذها أولا قبل استبدال الشاحن: