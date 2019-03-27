هل حبوب منع الحمل للرجال 'آمنة'؟

أظهرت اختبارات سلامة أولية أجراها باحثون من جامعة واشنطن-سياتل على 40 رجلا، أن حبوب منع الحمل للرجال آمنة.

تناول الرجال الدواء التجريبي برتكيزات متفاوته لمدة 28 يوما.

وبعد انقضاء الفترة، أفاد خمسة رجال بانخفاض جنسي معتدل، واثنان بضعف انتصاب معتدل.

لكن "النشاط الجنسي لم ينخفض" بحسب بيان صحافي صدر عن الباحثين أفاد أيضا بأن التغيرات الهرمونية التي ظهرت لدى المتطوعين كانت "متوافقة مع وسائل منع الحمل الفعالة".

لكن الباحثين شددوا على أن الغرض من هذه التجارب هو معرفة سلامة الدواء وليس الفعالية التي تستغرق حسب حديثهم، فترة قد تمتد إلى 3 أشهر بعد الاستخدام.

بدأت آثار الدواء تتلاشى بعدما توقف الرجال عن تناوله حسب البيان الذي صدر عن الاجتماع السنوي لجمعية الغدد الصماء في نيو أورليانز.

ويخطط الفريق بقيادة الدكتور ستيفن بيج Stephanie Page من كلية الطب بجامعة واشنطن لدراسات أطول على العقار المعروف باسم 11-beta-MNTDC.