هل تدفع بقشيشا للمضيفين على الطائرات؟

من المألوف أن تدفع بقشيشا لنادل المطعم أو مصفف الشعر أو سائق سيارة أجرة، لكن ربما لم تسمع من قبل عن شخص دفع بقشيشا لمضيفي الطائرة.

شركة الطيران الأميركية "فرونتير إيرلاينز" أصبحت تطلب من ركابها أن يظهروا كرمهم بدفع مبالغ إضافية على ما يطلبونه من طعام أو شراب على متن رحلاتها.

حسب تقرير لشبكة "سي أن بي سي"، عند قيام المسافر على متن رحلات الشركة بطلب شيء ما، سيظهر له في خانة الدفع الإلكترونية مساحة لدفع بقشيش.

السياسة الجديدة للشركة بدأ تطبيقها في الأول من كانون الثاني/يناير الماضي، حسب التقرير.

جيه تي جينتر، من موقع السفر والرحلات "ذا بوينتس جاي" أكد بنفسه حقيقة هذا الأمر، فقد طلب منه دفع بقشيش عند قيامه بطلب مياه غازية على متن رحلة للشركة مؤخرا.

وقال الرجل إنه استقل أكثر من 350 رحلة عبر حوالي 51 شركة طيران خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ولم يحدث أن طلب منه دفع بقشيش.

ولا تسمح شركات الطيران الأميركية عادة لطاقم الطائرة بقبول البقشيش من الركاب.

خبير الرحلات جورج هوبيكا أشار إلى مخاوف من التأثير على العلاقة بين طاقم الطائرة والركاب، وقال إن مهمة الطاقم الرئيسية هي توفير الأمان للركاب، ومن شأن السماح بذلك أن يتحول الطاقم إلى "خادمين" وليس أشخاصا يمكن الاعتماد عليهم وقت الأزمات.