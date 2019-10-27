هل قتل أبو بكر البغدادي؟ العالم ينتظر كلمة هامة لترامب  

قال مراسل قناة "الحرة" في البيت الأبيض إن التوقعات حول الكلمة التي سيدلي بها الرئيس دونالد ترامب في التاسعة من صباح الأحد بتوقيت واشنطن قد تتعلق بـ"عمليات عسكرية أميركية في سوريا ومقتل إرهابي كبير قد يكون أبو بكر البغدادي" زعيم تنظيم داعش.

وقالت وسائل إعلام أميركية ومراسلون يعملون في البيت الأبيض إن القوات الأميركية نفذت عمليات خاصة وغارات أحد أهدافها كان زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

وذكرت أن الرئيس ترامب كان قد وافق على المهمة قبل حوالي أسبوع من حدوثها.

وقال مسؤول بالجيش الأميركي أطلع على نتائج العملية لمجلة نيوزويك إن "البغدادي قتل في غارة".

وذكرت المجلة أن وزارة الدفاع الأميركي (البنتاغون) أبلغت البيت الأبيض أن لديهم "ثقة كبيرة" في أن الهدف "ذي القيمة العالية الذي قتل هو البغدادي"، لكن هناك مزيدا من التحقق ما زال معلقا.

وقد رفضت وزارة الدفاع الأميركية الرد على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية في هذا الشأن.

وقال مسؤول لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة شنت عملية ضد زعيم داعش أبو بكر البغدادي و"لا معلومات أكيدة أنها كانت ناجحة".

مساء السبت غرد الرئيس ترامب "شيء كبير جدا حدث للتو!"، تلاه إعلان البيت الأبيض في وقت لاحق أن الرئيس سيلقي "بيانا هاما" الأحد الساعة 9:00 صباحا.