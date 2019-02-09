هل قلد ميسي صلاح؟

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهر فيه لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي أثناء قيامه باستعراض مهاراته الكروية، مثبتاً زجاجة "بيبسي" فوق الكرة، التي سيسددها نحو الهدف دون القذف بتلك الزجاجة بعيداً.

يبدو أن ميسي بنشره لهذا الفيديو قد أوقع بنفسه في فخ المقارنة مع المصري محمد صلاح.

وغرد البعض من جمهور صلاح بأن ميسي يقوم بتقليد نجمهم في هذا الفيديو. وكان صلاح قد نشر قبل ميسي بيوم واحد فقط فيديو يستعرض به مهاراته ويصوب كرته نحو علبة "بيبسي" أخرى ثبتها على إطار سيارة، بعد أن تمكن من التسديد بمهارة داخل هذا الإطار.

وحققت فيديوهات النجمين انتشاراً واسعاً على الإنترنت، وأثارت جدلا بين مشجعي النجمين بطبيعة الحال.

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