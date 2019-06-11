'سر جديد' عن شقيق زعيم كوريا الشمالية

زعمت مصادر أن كيم جونغ نام شقيق زعيم كوريا الشمالية الذي قتل في ماليزيا عام 2017، كان "يعمل مخبرا لوكالة الاستخبارات الأميركية".

وأشارت المصادر لصحيفة وال ستريت جورنال إلى أن كيم جونغ نام "كان على تواصل بشكل جزئي مع دول أخرى مثل الصين".

ويعد كيم جونغ نام، أخ غير شقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وقالت الصحيفة إن كيم جونغ نام "اجتمع" مع عملاء في الـ"سي آي أيه" عدة مرات وهو ما نفته وكالة الاستخبارات الأميركية.

وتوفي كيم جونغ نام الذي كان يعد في الماضي وريثا محتملا للسلطة في كوريا الشمالية بعد تعرضه لغاز الأعصاب المحظور "في إكس" أثناء انتظاره في مطار كوالالمبور، في عملية اغتيال بدت وكأنها من حقبة الحرب الباردة وشكلت صدمة للعالم.

وأفاد المصدر أن كيم جونغ نام سافر إلى ماليزيا في شباط/فبراير 2017 للقاء الشخص الذي يتواصل معه في وكالة الاستخبارات، لكن لربما لم يكن هذا الهدف الوحيد من الزيارة.

واعتقلت سيدتان، إحداهما فيتنامية والأخرى إندونيسية، ووجهت إليهما اتهامات بالقتل.

وأصرتا على أنهما خدعتا من قبل عملاء كوريين شماليين لتنفيذ العملية واعتقدتا أنهما كانتا تشاركان في مزحة بتلفزيون الواقع.

وأسقط الادعاء الماليزي لاحقا التهم الموجهة إليهما بالقتل وأطلق سراح الإندونيسية في آذار/مارس بينما أفرج عن الفيتنامية في أيار/مايو.

واتهمت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية بإصدار أمر بتنفيذ عملية القتل، وهو ما نفته بيونغ يانغ.

ويبدو أن كيم جونغ نام الذي كان يعتبر يوما ريثا طبيعيا للزعيم السابق كيم جونغ إيل، تحول إلى شخص غير مرغوب فيه بالنسبة للنظام الكوري الشمالي بعدما تم ترحيله من اليابان عام 2001 لدى محاولته دخولها باستخدام جواز سفر مزور لزيارة "ديزني لاند".

ومنذ ذلك الحين كان يعيش في منفى فعلي إذ يقضي معظم أوقاته في منطقة ماكاو الصينية.

وتحدث إلى وسائل إعلام يابانية وغيرها بصراحة مفاجئة في مناسبات عدة وقال لصحيفة يابانية في 2011 إنه يعارض فكرة انتقال السلطة بين أفراد الأسرة الحاكمة في كوريا الشمالية.

وأورد تقرير الصحيفة تصريحات لعدد من المسؤولين الأميركيين السابقين إذ قالوا إن الأخ غير الشقيق لكيم الذي عاش خارج كوريا الشمالية لسنوات عديدة لم تكن لديه أي سلطة في بيونغ يانغ ويستبعد أنه كان بإمكانه تقديم تفاصيل عن أي أمور سرية تتم داخل أروقة الدولة".