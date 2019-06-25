مدرب المنتخب المصري: صلاح ليس أنانيا

نفى المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم المكسيكي خافيير أغيري أن يكون مهاجم المنتخب محمد صلاح قد أظهر أنانية خلال مبارة المنتخب أمام زيمبابوي في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية الجمعة الماضية.

وقال أغيري في مؤتمر صحفي عشية المواجهة الهامة مع الكونغو في البطولة إن لاعب ليفربول "يؤدي أداء جيدا ويلعب بروح جيدة".

وقال إن صلاح صوب ثماني كرات إلى المرمى خلال المباراة الأخيرة التي انتهت بفوز مصر 1-صفر، بينما سدد كل لاعبي الفريق 16 كرة، ما يعني أنه أبلى بلاء حسنا.

وكانت اتهامات بالأنانية طالت صلاح، خاصة عندما ركل ركنية باتجاه المرمى مباشرة بدلا من تمريرها لزملائه.