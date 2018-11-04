هل مطار إسطنبول الجديد هو الأكبر عالميا؟

قالت وسائل إعلام تركية وعربية إن مطار إسطنبول الجديد الذي افتتح في 29 تشرين الأول/أكتوبر هو الأكبر في العالم، إلا أن المعلومة تبدو غير دقيقة بمراجعة بيانات منشورة لمطارات أخرى.

ورغم أن المطار جاهز لاستقبال عدد ضخم من المسافرين يصل إلى 90 مليون مسافر سنويا، فإن هذا الرقم ليس الأكبر عالميا، حسب تقرير موقع "راديو فردا" الناطق بالفارسية.

وفي عام 2017، كانت مطارات هارتسفيلد-جاكسون الأميركي بمدينة أتلانتا، ومطار بيجنغ (بكين)، ومطار دبي الأكثر إشغالا حول العالم.

ويعد مطار هارتسفيلد-جاكسون من أكبر المطارات بالعالم وأكثرها إشغالا خلال العقد الماضي، إذ استقبل عددا ضخما من المسافرين في 2017 وصل إلى 103 ملايين.

وبحسب شركة "IGA" المسؤولة عن عملية بناء وتشغيل مطار إسطنبول، فإن المطار سيتم تطويره ليستوعب 200 مليون مسافر بحلول 2028، وبذلك سيصبح أكبر مطار في العالم والأكثر إشغالا، وذلك في حال لم يطور الصينيون مطاراتهم.

ومع النمو الاقتصادي الصيني، فإن مطار بيجنغ أصبح أحد أكثر المطارات إشغالا وربحا حول العالم، إذ حل مطار الصين في المركز الثاني كأحسن مطار في العالم في 2017 بعدد مسافرين بلغ 95 مليون مسافر، بحس تقرير "راديو فردا".

وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن الصين تخطط لتوسيع مطار "بيجنغ داكسنغ" الدولي ليستوعب من 120 إلى 200 مليون راكب سنويا خلال السنوات القادمة، وبذلك سيصبح المطار الأكثر إشغالا حول العالم.

من ناحية المساحة، فإن أكبر مطار في العالم هو مطار الملك فهد بمدينة جدة السعودية، حيث تبلغ مساحته نحو 780 كيلومترا مربعا، بينما تغيب البيانات الرسمية الدقيقة حول مساحة مطار إسطنبول الجديد، فيما أشارت وسائل إعلام إلى أنه يبلغ 77 كيلومتر مربع فقط.