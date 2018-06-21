'التحكيم بالفيديو'.. قصة نجاح أم إرباك؟

في مباراة أستراليا وفرنسا، احتسب حكم المباراة ضربة جزاء للأخيرة بعد التشاور مع حكم الفيديو المساعد، وكذلك حصل منتخب بيرو على ضربة جزاء في مباراته ضد الدنمارك بالطريقة ذاتها.

ويقول الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن هناك حالة رضا بشكل عام بين المنتخبات المشاركة في البطولة عن هذه التقنية، وإنها "قوبلت بشكل إيجابي وتم الإشادة بها".

استخدام تقنية المساعدة بالفيديو (VAR) لأول مرة في مونديال روسيا هو أحد أبرز ملامح البطولة الحالية.

في مباراة روسيا ومصر، حصل اللاعب محمد صلاح على ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء قبل تدخل حكم الفيديو الذي أوضح أن المخالفة حصلت داخل المنطقة لتصبح ضربة جزاء بدلا من ركلة حرة.

وضاعت فرحة هدف التعادل للمنتخب الإيراني في مباراته أمام إسبانيا بعد أن تبين بعد مراجعة تقنية الفيديو أنه ناتج عن تسلل.

مسؤولو منتخب البرازيل شككوا في الهدف الذي أحرز في مرمى الفريق خلال مباراة سويسرا التي انتهت بالتعادل 1-1، ورأوا أن المهاجم ستيفن زوبر دفع لاعب خط الدفاع البرازيلي ميراندا قبل إحراز الأول الهدف.

رغم هذا النجاح، قدمت أكثر من شكوى للفيفا خلال البطولة الحالية بشأن وقوع أخطاء تحكيمية لم تكشفها المساعدة بالفيديو.

الإنكليز أيضا شكوا من تعرض نجم خط الهجوم هاري كين لاحتكاك عنيف خلال مباراة تونس لم تسفر عن احتساب ضربة جزاء، مع العلم أن حكم الفيديو المساعد هو نفسه من قام باحتساب ضربة جزاء لكرواتيا في مباراتها ضد نيجيريا.

أيسلندا أيضا قالت إن حكم مباراتها ضد الأرجنتين لم يحتسب للفريق ضربة جزاء صحيحة، وألقت باللوم على حكم الفيديو المساعد الذي لم يكتشف هذا الخطأ.

الفيفا ألمح في بيانه الأخير إلى أن هذه التقنية ليست مثالية، مشيرا إلى نقاشات وآراء متباينة بشأنها.

وقد تزامن تقديم هذه التقنية لأول مرة في المونديال مع احتساب عدد قياسي من ضربات الجزاء في الأسبوع الأول من البطولة (10 ضربات).

تجارب

وافق الفيفا على استخدام تقنية الفيديو في آذار/مارس الماضي. وتم تجربتها قبل انطلاق المونديال في بعض المسابقات في ألمانيا وإيطاليا وإنكلترا.

ورغم الإشادة بها، قوبلت أيضا بانتقادات من أهمها أن الحكام يستغرقون وقتا طويلا لاتخاذ قرارات، وأنها سببت ارتباكا خاصة للمشجعين في الملاعب الذين لا يعلمون ما يحدث خلال عملية المراجعة.

رئيس الفيفا جياني إنفانتينو قال في تصريحات عند الإعلان عن استخدام هذه التقنية في المونديال الحالي، إنه ليس من المعقول في 2018 أن تعرف الجماهير في الاستاد وفي البيوت حدوث خطأ ما أثناء المباراة بينما لا يعرف الحكم نفسه ذلك.

ورأى أن هذه التقنية ساعدت خلال المسابقات التي جربت فيها على تقليل أخطاء التحكيم وجعل كرة القدم أكثر نزاهة وشفافية.

كيف تعمل هذه التقنية في المونديال الحالي؟

تستخدم هذه التقنية في أربع حالات مؤثرة: بعد هدف مسجل، وعند احتساب ركلة جزاء، وعند رفع بطاقة حمراء مباشرة، أو في حال وقوع خطأ بالنسبة إلى هوية لاعب تم إنذاره أو طرده.

اختار الفيفا مركز عمليات لاستخدام التقنية في منطقة كبيرة مخصصة للبث التلفزيوني بالعاصمة موسكو موصولة بالملاعب بواسطة شبكة ألياف بصرية.

ويتم الاتصال بحكم المباراة في حال حدوث خطأ من الأخطاء المذكورة سابقا.

ويمكن للحكم الذي تتاح له شاشة خاصة خارج الملعب أن يقرر بنفسه مراجعة القرار.