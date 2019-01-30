مادورو ينقل شحنة من الذهب.. إلى روسيا؟

قال مشرع فنزويلي الثلاثاء إن طائرة روسية هبطت في العاصمة كاراكاس الاثنين لتحمل 20 طنا من الذهب.

وأضاف عضو الجمعية الوطنية والاقتصادي خوسيه غويرا أن كمية الذهب التي أشار إليها هي من خزينة البنك المركزي للبلاد.

وسبق لغويرا أن شغل منصب مدير الأبحاث في البنك. وأشار المشرع الفنزويلي إلى أنه عرف بالأمر من زملاء سابقين، غير أنه لم يفصح عن وجهة الطائرة.

وأكدت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن مصادر مطلعة أن العاملين في البنك المركزي الفنزويلي جهزوا شحنة من الذهب تزن 20 طنا وتقدر قيمتها بـ 840 مليون دولار.

وتقول الوكالة إن هذه الشحنة تمثل 20 بالمئة مما يملكه البنك من المعدن النفيس داخل البلاد.

وكان البنك المركزي البريطاني رفض الأسبوع الماضي طلبا من نظام الرئيس الفنزويلي المطعون بشرعيته نيكولاس مادورو لسحب وديعة من الذهب تقدر بـ 1.2 مليار دولار.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى اعترفت بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.

وتقول "بلومبيرغ" إن فنزويلا مدينة بمليارات الدولارات لروسيا والصين اللتين أعلنتا دعمهما لمادورو في النزاع على السلطة.