ربيع عربي جديد؟.. خبراء أميركيون يجيبون

كريم مجدي لم يقصر المحللون السياسيون استخدام "نظرية الدومينو" التي ظهرت في خمسينيات القرن الماضي على تفسير انتشار الشيوعية فقط، فقد صلحت النظرية أيضا لتفسير ظواهر وأحداث لاحقة. ونظرية الدومينو، هي نظرية سياسية حاولت تفسير سقوط دول بوسط وشرق أوروبا واحدة تلو الأخرى في شباك الشيوعية عقب الحرب العالمية الثانية، وتردد اسم النظرية مجددا مع اندلاع ثورات الربيع العربي في 2011، والتي بدأت من تونس ثم مصر فسوريا واليمن وليبيا. وخلال الأيام القليلة الماضية، سقط نظامان عربيان، ففي الجزائر ضغط الجيش بقوة على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حتى تخلى عن منصبه، فيما عزل الجيش السوداني عمر البشير من منصبه ثم اعتقله وتحفظ عليه، وفق ما أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف.

وفي خضم هذه التطورات تقفز أسئلة عديدة مثل: هل نشهد اليوم موجة جديدة من الربيع العربي؟ وهل نشهد انتقال تأثير الدومينو من دولة إلى أخرى ليطيح بأنظمة جديدة؟ أم أن ما نشهده حاليا هو حالة منفصلة؟ الحرة طرحت الأسئلة على مجموعة من الباحثين الأميركيين، وفيما يلي إجاباتهم.. الوضع مختلف مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز "ناشيونال إنترست" بواشنطن، غيلمان بارندولار، قال "لا أعتقد إنها حلقة جديدة في الربيع العربي، فكل واحدة من هذه الدول تمر في وضع مختلف". "ربما يسير الوضع في الجزائر مثلما سار في تونس، وإن كان استمرار السلطوية هو الأرجح. يبدو أن معظم الحكام في المنطقة راسخون في أماكنهم خلال الوقت الحالي"، يضيف بارندولار للحرة. ويفسر بارندولار بقاء الأنظمة بـ"إخفاق حكم الإخوان المسلمين في مصر، وبنماذج الفوضى في سوريا والعراق التي أضعفت بعض الحماس تجاه الثورة."

​ليس ربيعا جديدا الباحث في مركز "زوميا" للدراسات السياسية، جيرمي هودج قال إنه "منذ انتهاء ما أطلق عليه في بادئ الأمر بالربيع العربي (أي الثورات في تونس ومصر وليبيا وسوريا والبحرين واليمن)، شهدت العديد من الدول الأخرى في المنطقة موجات مماثلة من الاحتجاجات وإن كانت أصغر وحظيت باهتمام إعلامي أقل." "هذه الاحتجاجات كانت واسعة الانتشار، مثل مظاهرات المناطق القبلية السنية في العراق في عام 2013، و'احتجاجات القمامة' في لبنان عام 2015، ومظاهرات المغرب في 2016 بعد وفاة محسن فكري، ومظاهرات الأردن الأخيرة في 2018 ضد ارتفاع أسعار الوقود."، يضيف هودج للحرة. لكنه يرى أن "من الخطأ الإشارة إلى أن ما يحدث في السودان أو الجزائر الآن هو مجرد إعادة انطلاق لما حدث في 2011-2012 في بلدان مثل مصر أو تونس أو سوريا، فالمظاهرات في الدول التي لم تشهد ربيعا عربيا، هي استمرار لمظاهرات وجهود لم تتوقف منذ سنوات للفت الانتباه للوضع السياسي والإنساني في تلك الدول". هودج أوضح أن "الحركة الحالية في الجزائر والسودان هي تتويج لجهود طويلة مصحوبة بوعي متزايد في جميع أنحاء العالم العربي منذ ظهور وسائل التواصل الاجتماعي التي أظهرت الفوارق بين هذه الدول وغيرها من دول أخرى حول العالم".