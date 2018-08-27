هل يشارك صلاح مع منتخب مصر أمام النيجر؟

على هامش أزمة اللاعب الدولي محمد صلاح مع الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن استخدام صوره، يبدو أن هناك أزمة أخرى تخص مشاركة اللاعب في مباراة منتخب بلاده مع النيجر في الثامن من أيلول/سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يعود صلاح إلى الملاعب الدولية تحت قيادة المدرب الجديد خافيير أغيري في سبتمبر/أيلول، حيث تستضيف مصر مباراتها مع منتخب النيجر في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون العام المقبل، لكن مشاركته قد تكون موضع شك.

وحسب تقارير صحافية مصرية، فإن نادي ليفربول الإنكليزي الذي ينتمي إليه صلاح، قد خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم معترضا على موعد إرسال طلب استدعائه للاعبه المميز لمعسكر المنتخب.

وأشار ليفربول في خطابه إلى أن لوائح الفيفا تنص على ارسال الطلب قبل 15 يوما من بداية الأجندة الدولية، وهو ما لم يحدث، حيث تم إرسال الطلب متأخرا أربعة أيام.

وحسب صحف محلية، فقد قال أسامة إسماعيل مدير الإعلام في اتحاد الكرة في تصريحات إذاعية إن صلاح لم يطلب عدم المشاركة في مباراة النيجر.