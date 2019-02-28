هل يعود مورينو لتدريب الريال؟

رأى الرئيس السابق لنادي ريال مدريد الإسباني رامون كالديرون أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في طريقه للعودة إلى النادي الملكي.

وكتب كالديرون الخميس في حسابه على موقع "تويتر": "حظوظ مرتفعة لمورينيو كي يكون على مقعد ريال مدريد الموسم المقبل. المفاوضات جارية".

وتابع "لدي شعور، وأكثر من ذلك، أن مورينيو سيجلس الموسم المقبل على مقعد مدريد".

وكان ريال خرج الأربعاء من نصف نهائي كأس الملك بعد خسارته القاسية أمام غريمه التاريخي برشلونة بثلاثة أهداف دون رد في إياب نصف النهائي بعد تعادلهما بهدف لهدف ذهابا في برشلونة.

وعن الخسارة ضد برشلونة، علق كالديرون الذي ترأس النادي بين 2006 و2009 "لعب ريال أفضل من برشلونة وحصل على فرص أكثر للفوز. لكن من كان يسجل لهم الأهداف يعيش الآن في تورينو (البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس)".

وأقال ريال مدربه جولن لوبيتيغي مطلع الموسم الحالي بعد خسارة قاسية أيضا أمام برشلونة 1-5 في الدوري المحلي، وعين بدلا منه الأرجنتيني سانتياغو سولاري من الفريق الرديف "كاستيا".

ولا يزال ريال مشاركا في دوري أبطال أوروبا، وتغلب بصعوبة على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي 2-1 في ذهاب ثمن النهائي، لكنه يبتعد بفارق كبير عن برشلونة في الليغا حيث يحتل المركز الثالث راهنا.

وأشرف مورينيو على ريال بين 2010 و2013 محرزا معه لقب الدوري في 2012 والكأس في 2011.