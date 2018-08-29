هل يقتل الأب أطفاله؟ قرية مصرية تبحث عن الجواب

"هل يقتل الأب طفليه؟" سؤال يحاول أهل قرية ميت سلسيل في محافظة الدقهلية بمصر الإجابة عليه، بعد القبض على والد طفلين قال إنهما اختطفا، قبل أن تعتقله السلطات وتتهمه بقتل الطفلين. تعود الحادثة إلى 21 أغسطس الجاري، أول أيام عيد الأضحى، حين تقدم محمود نظمي السيد ببلاغ يفيد باختطاف طفليه ريان ومحمد، أثناء وجودهما معه في أحد ملاهي، وأسفر البحث عن الطفلين إلى ظهور جثتيهما في إحدى الترع.

وهزت حادثة مقتل الطفلين محمد وريان الرأي العام المصري، ما دفع عدد من أعضاء مجلس النواب على تأكيد ضرورة إصدار تشريع يشدد عقوبة خطف الأطفال.

وظهرت روايات حول علاقة والد الطفلين بتجارة الآثار وأن خطفهما وقتلهما كان على يد عصابات الآثار الذين اختلفوا مع الوالد، لكن الشرطة لم تؤكد هذه الروايات. اعتقلت الشرطة نظمي، بتهمة قتل الطفلين، قبل أن يخرج في فيديو وهو في قبضة الشرطة يعترف فيه بقتله للطفلين وإلقائهما في ترعة بمدينة فاراسكور بمحافظة دمياط.

أهل القرية لم يصدقوا رواية الشرطة واعترافات نظمي في الفيديو، فخرجوا في مظاهرة مساء الثلاثاء، فضتها قوات الأمن بالقوة واعتقلت عددا من الأهالي.

لكن القصة لم تنته، حسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيما بدأ بعض الأهالي بمحاولة البحث والتحري لتبرئة الوالد. ​