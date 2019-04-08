هل ينضم بوغبا وهازارد إلى ريال مدريد؟

يقف نادي ريال مدريد الإسباني على أعتاب توقيع صفقة ترددت أصداؤها خلال السنوات الماضية، مع اللاعب البلجيكي ونجم تشيلسي، إيدن هازارد.

وبينما تسعى إدارة النادي الملكي في إنهاء صفقة هازارد سريعا، فإن أمامها مهمة أصعب، وهي شراء النجم الفرنسي ولاعب خط وسط نادي مانشستر يونايتد، بول بوغبا، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ويعلم نجوم وعمالقة الدوري الإنجليزي رغبة بوغبا في الانتقال لريال مدريد، إلا أن الشياطين الحمر يبذلون ما في وسعهم للإبقاء على اللاعب الفرنسي (26 عاما) من خلال عقد جديد.

لكن، على الناحية الأخرى سيخسر مانشستر يونايتد ثاني لاعب له في خط الوسط إذا رحل بوغبا، بعدما ترددت أخبار رحيل الإسباني أندير هريرا عن النادي، وفقا لـ "ماركا".

ويرغب مدري ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان بشدة في ضم اللاعب الفرنسي، إذ قال عنه سابقا "أحب بوغبا حقا، أعرفه شخصيا، وهو لاعب مختلف ويجلب الكثير لفريقه، هناك قلة من اللاعبين تستطيع المساهمة بقدر ما يساهم بوغبا."

وأضاف زيدان، "إنه يعلم كيف يدافع ويهاجم، ويفعل كل شيء في الملعب".