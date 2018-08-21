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تكنولوجيا

هناك جليد على القمر!

رسم يوضح توزيع الجليد المكتشف على سطح القمر

في أكثر المناطق القطبية ظلمة وبرودة، تأكد وجود جليد مائي على سطح القمر.

علماء بجامعتي هاواي وبراون الأميركيتين نشروا دراسة الاثنين استخدموا فيها بيانات لوكالة الفضاء والطيران الوطنية (ناسا) كشفوا من خلالها العثور على "أدلة حاسمة" على وجود جليد مكشوف على السطح في المناطق القطبية بالقمر.

وقال العلماء في الدراسة التي نشرتها مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم إن "الجليد على سطح القمر يختلف من حيث وفرته وتوزيعه عن الجليد الموجود على أجرام أخرى ليس بها غلاف جوي في المجموعة الشمسية مثل عطارد وكويكب سيريس".

وأضافت الدراسة أن الجليد الموجود على سطح القمر يمكن استغلاله "كمورد في حملات استكشاف القمر المستقبلية".

وكانت دراسات سابقة قدمت أدلة غير مباشرة على احتمال وجود جليد على سطح القمر، لكن الدراسة الجديدة هي الأولى التي تؤكد وجوده.

ويتواجد معظم الجليد، بحسب الدراسة، في ظلال فوهات القمر القريبة من قطبيه حيث لا تزيد درجات الحرارة على 250 درجة فهرنهايت تحت الصفر.

وقالت وكالة ناسا الاثنين إن "معرفة المزيد عن هذا الجليد وكيف تكوّن هناك وكيف يتفاعل مع البيئة القمرية ستكون نقطة تركيز أساسية في مهام ناسا وشركائها التجاريين".

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